Бариста в бикини прославили кофейню через Instagram (ФОТО)

Магазин кофе, после появления фото девушек в Инстаграм, пользуется большой популярностью и имеет высокий рейтинг на различных сайтах по оценке заведений в интернете.

В американском штате Аризона сотрудницы кофейни Bikini Beans Espresso занимаются приготовлением кофе в купальнике или нижнем белье, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.

Публикация от Bikini Beans Espresso (@bikinibeansespresso) Мар 19 2017 в 10:18 PDT

Благодаря обслуживанию девушек-бариста магазин кофе пользуется большой популярностью и имеет высокий рейтинг на различных сайтах по оценке заведений. Более того на страницу кафе в соцсети Instagram подписаны более 70 тысяч человек.

Публикация от Bikini Beans Espresso (@bikinibeansespresso) Мар 18 2017 в 10:57 PDT

Сам владелец компании Карли Джо считает, что подобный дресс-код не ущемляет достоинства сотрудниц кофейни, а, наоборот, позволяет им стать уверенными в себе. «Женщины по всему миру имеют право голосовать, иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, быть управленцами, владелицами бизнеса и выдвигаться в президенты. Также у нас есть право работать с грацией, уверенностью и достоинством, в деловом ли костюме, форме или в бикини», — написали на сайте фирмы.

Публикация от Bikini Beans Espresso (@bikinibeansespresso) Мар 17 2017 в 5:49 PDT

Фото: Instagram Bikini Beans Espresso

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