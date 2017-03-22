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Бариста в бикини прославили кофейню через Instagram (ФОТО)

Опубликовано 21.03.17 23:34 Бариста в бикини прославили кофейню через Instagram (ФОТО)

Магазин кофе, после появления фото девушек в Инстаграм, пользуется большой популярностью и имеет высокий рейтинг на различных сайтах по оценке заведений в интернете.

В американском штате Аризона сотрудницы кофейни Bikini Beans Espresso занимаются приготовлением кофе в купальнике или нижнем белье, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.

 

Благодаря обслуживанию девушек-бариста магазин кофе пользуется большой популярностью и имеет высокий рейтинг на различных сайтах по оценке заведений. Более того на страницу кафе в соцсети Instagram подписаны более 70 тысяч человек.

 

Сам владелец компании Карли Джо считает, что подобный дресс-код не ущемляет достоинства сотрудниц кофейни, а, наоборот, позволяет им стать уверенными в себе. «Женщины по всему миру имеют право голосовать, иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, быть управленцами, владелицами бизнеса и выдвигаться в президенты. Также у нас есть право работать с грацией, уверенностью и достоинством, в деловом ли костюме, форме или в бикини», — написали на сайте фирмы.

 

Фото: Instagram Bikini Beans Espresso

Ранее в марте стало известно, что американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в рекламной кампании марки DKNY. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube. Она представила новые модели нижнего белья на весенне-летний сезон.
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