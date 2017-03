В Сети опубликовано видно момента мощного обстрела террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ реактивными системами залпового огня. Об этом сообщает издание "Русская весна".

На кадрах, которые снял разведывательный дрон ВКС РФ, показано, как РСЗО Сирийской Армии наносят удары по одному из штабов и позициям террористов в провинции Хама.

Предположительно, реактивная артиллерия выпустила более 3-х полных пакетов из РСЗО «Град», что насчитывает около 130 ракет.

Brutal rocket attack of #Syrian_army on positions #ISIS in #Hama #Syria #SAA #حماه #داعش #الدفاع_الوطني من الجيش السوري على pic.twitter.com/4FW2twR02q