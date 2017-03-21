Лидер «Радикальной партии» заявил, что влияние других стран унижает Украину.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады заявил, что Украиной руководят "кукловоды", назначенные американским посольством, и это унижает страну перед всем миром, передают РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Вести».

«Почему вы, уважаемые депутаты, считаете возможным унижать страну, демонстрируя на весь мир, что украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику», — сказал Ляшко.

Депутат также упомянул, что во время правления Виктора Януковича на Украине ужшкммт звучали обвинения в том, что главой государства "руководили из российского посольства".

«Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше? Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев», — заявил парламентарий.

Ранее Ляшко уже обвинял США во вмешательстве во внутренние дела страны. Так депутат отреагировал на заявление американского посольства о необходимости создания антикоррупционного суда на Украине. По его словам, "ни одно уважающее себя суверенное государство" не допустило бы ничего подобного, а Киев, если уступит требованиям, "унизит украинцев".