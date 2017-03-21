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10 Уфологи обнародовали ВИДЕО уничтожения древнего спутника пришельцев

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YouTube ВИДЕО уничтожения спутника пришельцев обнародовали уфологи

Опубликовано 21.03.17 13:50 YouTube ВИДЕО уничтожения спутника пришельцев обнародовали уфологи

Конспирологи считают, что запечатленный на Ютуб ВИДЕО спутник открыл Никола Тесла.

Группа виртуальных исследователей из команды Secure Team 10 показала Ютуб ВИДЕО, на котором, по их словам, заснято уничтожение древнего спутника пришельцев "Черный рыцарь". По легенде, этот объект был помещен гумандоидами на земную орбиту 13 тысяч лет назад для наблюдения за землянами.

По мнению уфологов, таинственный спутник открыл в 1932 нрлу знаменитый радиоинженер Никола Тесла в 1932 году.

Представители Secure Team 10 заявили, что на представленных кадрах запечатлено уничтожение таинственного космического ужшкммт объекта НЛО неизвестного происхождения: в летящую по звездному небу шаровую молнию врезается корабль, после чего свечение становится круглым, и от него отделяется небольшая светящаяся точка.

Впрочем, никаких официальных комментариев на этот счет не поступало.

Ранее эта команда уже представила в качестве доказательства существования инопланетян видеокадры с МКС.

YouTube ВИДЕО уничтожения древнего спутника инопланетян обнародовали уфологи
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