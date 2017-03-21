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Россиян обложат двумя новыми налогами

Опубликовано 21.03.17 09:38 Россиян обложат двумя новыми налогами

Российское правительство задумалось о возвращении налога с продаж.

Экономический блок правительства задумался над перспективой возвращения налога с продаж, пишут "Ведомости". Этот шаг может стать альтернативой повышению ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Налог с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре (Минфин предлагает снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%). Время на обсуждение еще есть, все решения о налогах будут приняты ужшкммт после мая 2018 г.

Идея обсуждается внутри экономического блока. Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. А еще не будет противоречия с решением Конституционного суда. Сбор не может быть более 2–3%, предлагает чиновник: выше будет уже уход в тень. Идея обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре, убежден он: торговый сбор – лучшая альтернатива повышению НДС. Рост ставки НДС увеличивает нагрузку на всех, отвлекает оборотные средства, а сбор повлияет только на розницу, аргументирует он.

Еще есть идея часть сбора зачислять в муниципальный бюджет: муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Но решиться на это можно, только если будет 95%-ная уверенность в работе касс, основного инструмента администрирования.

Минфин не комментирует изменения налоговой системы до выработки единой позиции правительства по этому вопросу, сообщила пресс-служба министерства.

13 марта, министр финансов Антон Силуанов на налоговом форуме РСПП заявил, что Минфин считает нейтральным для бюджета снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%.

Также налогом будут облагаться долги за услуги связи, ЖКХ, банков, перешедшие в разряд безнадежных долгов. Данную практики уже вводят операторы связи, направив в налоговую службу данные о должниках, пишет RNS.

"Полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем", – сообщил "Ростелеком" своим клиентам.

Аналогичное сообщение также получили клиенты "ВымпелКома" и "МегаФона". "Согласно налоговому законодательству, списание безнадежной задолженности по полученным работам, услугам и поставленным товарам физического лица признается его доходом и подлежит обложению НДФЛ. ​Сейчас мы организуем процесс информирования физических лиц о списании их задолженности", – пояснил представитель оператора связи. 
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