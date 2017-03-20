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Порошенко: У нас нет конфликта на Востоке

Опубликовано 20.03.17 19:43 Порошенко: У нас нет конфликта на Востоке

Слова украинского лидер на заседании вызвали бурные аплодисменты, и глава представительства Европейского инвестиционного банка была вынуждена извиниться за свои слова.

Президент Украины Петр Порошенко перебил выступление главы представительства Европейского инвестиционного банка Лилии Чернявской, чтобы заявить о российской оккупации Донбасса.

Стоит отметить, что Лилия Чернявская говорила о том, что банк поддерживает реконструкцию социальной инфраструктуры Донбасса, пострадавшей в результате конфликта, ставя акцент на непосредственно пострадавших от конфликта областях в Донецке и Луганске. Однако украинский лидер прервал ее выступление, уточнив, что на востоке страны нет никакого конфликта - есть только "российская ужшкммт оккупация украинской земли".

После этих слов в зале заседаний раздались бурные аплодисменты, и Чернявская была вынуждена извиниться за свои слова.
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