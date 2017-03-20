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Эксперты назвали самый популярный в России автомобиль

Опубликовано 20.03.17 17:57 Эксперты назвали самый популярный в России автомобиль

При этом выяснилось, что каждый третий автомобиль в России, это LADA.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года и определили самую популярную модель.

Согласно результатам исследования, лидером парка является седан LADA 2107 – всего в нашей стране на начало нынешнего года насчитывается 1,75 млн вазовских «семерок». На втором месте по численности располагается еще один седан – LADA 2106, результат которого составил 1,67 млн единиц. Замыкает тройку лидеров внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован ужшкммт в количестве 1,16 млн экземпляров.

Показатели остальных моделей составляют менее 1 млн штук, но следующие четыре позиции в рейтинге также занимают модели АВТОВАЗа: LADA 2109, LADA 2110, LADA 2114 и LADA 2105. И только потом следует Ford Focus, который стал самой популярной иномаркой в российском парке.

По состоянию на 1 января 2017 года в России числится 13,9 млн автомобилей LADA. Это соответствует доле в 33,3%, что является крупнейшим показателем среди марок. Таким образом, каждый третий легковой автомобиль в стране – это LADA.
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