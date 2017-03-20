Forbes назвал богатейших россиян и самых состоятельных людей на планете

Выходец из Самарской области стал самым богатым россиянином в списке Forbes.

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон второй год подряд остается самым богатым россиянином, следует из глобального рейтинга миллиардеров Forbes. По информации журнала, состояние Михельсона по сравнению с прошлым годом увеличилось на четыре миллиарда долларов, достигнув 18,4 миллиарда. В результате бизнесмен занял 46-е место в мировом рейтинге, пишет РИА Новости.

На втором месте в списке самых богатых россиян оказался председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов (51-е ужшкммт место в глобальном рейтинге). Тройку замыкает совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чей капитал оценивается в 16,1 миллиарда (57-е место в глобальном рейтинге).

В прошлом году вторую и третью позицию занимали основатель USM Holdings Алишер Усманов и совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман. В рейтинге 2017 года они переместились на пятую и седьмую строчку соответственно.

Всего в списке Россию представляют 96 миллиардеров — на 12 человек больше, чем годом ранее.

В число богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин, добавляет "Интерфакс".

Первое место общемирового рейтинга четвертый год подряд досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд. Состояние главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличилось на $14,8 млрд, что обеспечило ему вторую строчку. Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние оценено в $72,8 млрд.

Как уточняет журнал, в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. Число тех, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось на 13%, с 1810 до 2043 человек. Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до $7,67 трлн.