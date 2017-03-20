Студию Никиты Михалкова в Москве обстреляли из рогатки

Еще раньше, в апреля 2015 года, неизвестные обстреляли многострадальную студию уже из пневматического оружия, разбив стекла.

Студию Никиты Михалкова обстреляли в центре Москвы. Факт повреждения одного из окон в студии Никиты Михалкова на Малом Козихинском переулке в Москве подтвердили в столичной полиции, передает ТАСС.

18 марта в службу "02" поступило сообщение о порче имущества организации, расположенной в Малом Козихинском переулке. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что при обходе территории сотрудником охраны обнаружено повреждение окна первого этажа здания. В настоящее время ведется проверка.

Ранее источник в правоохранительных органах ужшкммт сообщал, что на одном из окон студии Никиты Михалкова, которая располагается в Малом Козихинском переулке, обнаружен скол стекла. Возможно, неизвестные стреляли из рогатки.

Это не первый подобный случай, отмечает агентство. В октябре 2016 года неизвестные разбили окно в студии "ТриТэ" Никиты Михалкова и, ничего не похитив, скрылись. Тогда в полицию обратился сотрудник студии, который рассказал, что неизвестные разбили окно в одном из кабинетов студии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

27 апреля 2015 года неизвестные обстреляли студию из пневматического оружия, разбив стекла. Полиция тогда также возбудила уголовное дело по факту хулиганства.