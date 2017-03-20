Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: с 1 апреля 2017 года российским пенсионерам повысят пенсии

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года: пенсионеров в России ждет очередная индексация пенсии.

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года, последние новости: кому и на сколько повысят

C 1 апреля 2017 года в России произойдет очередная индексация пенсий. Это повышение затронет даже военных пенсионеров. Так, средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль - до 12343 рубля.

Пенсия по потере кормильца семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву, поднимется на 155 рублей - до 10462 рубля.

Пенсионеры-инвалиды, получившие травму во время военных действиях, а ужшкммт также у участников ВОВ, получающих две пенсии, выплаты вырастут на 206 и 200 рублей соответственно. Кроме того, на 247 рублей увеличится размер выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией: эта категория граждан в среднем будет получать 16723 рубля.

Отмечается, что размер повышения трудовых пенсий в России с 1 апреля 2017 года составит 1,5%.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году проводиться не будет. При этом К тому же, некоторые из работающих пенсионеров вообще могут остаться без пенсий, пока получают оклад на работе.

По мнению Минфина, необходимо принять норму, согласно которой пенсии не будут выплачиваться тем пенсионерам, чей годовой доход превышает миллион рублей, а зарплата, соответственно, выше, чем 83 тыс рублей в месяц.

Тем не менее, пенсии работающим пенсионерам в России все равно будут охранены, однако правительство приняло решение отказаться от и индексации. Как только такой пенсионер оставит официальную работу, его пенсия будет повышена согласно всем пропущенным индексациям.