СМИ: перед убийством директора «Роскосмоса» перевели в камеру без видеонаблюдения

Правозащитник Иван Мельников считает маловероятной версию о самоубийстве Владимира Евдокимова.

Погибший в минувшую субботу, 18 марта, ​топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов чуть более месяца назад был переведен из спецблока СИЗО № 5 («Водник») в обычную камеру, рассказали РБК председатель столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Вадим Горшенин и член комиссии Иван Мельников.

По словам Мельникова, который посещал СИЗО № 5 в субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, в новой камере Евдокимова, в отличие от прежней, не было видеонаблюдения.

Как писал Topnews, Евдокимов был найден мертвым в камере СИЗО № 5 около четырех часов утра ужшкммт субботы, 18 марта. В пресс-службе СУ произошедшее назвали убийством и объявили о начале допроса сокамерников топ-менеджера «Роскосмоса».

«Руководство изолятора подавало заявки [на оборудование видеонаблюдения], но пока камеры ставят потихоньку, по мере того как выделяют финансирование. В большинстве помещений видеонаблюдения нет. А до того он на спецблоке был, там можно было за ним приглядеть», — сказал Мельников. Спецблок — это помещение СИЗО под особым контролем и с видеонаблюдением, пояснил он.

Сокамерники Евдокимова рассказали общественным наблюдателям, что обнаружили его тело в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», — пересказывает Мельников их версию.

Евдокимов не конфликтовал с сокамерниками, сказали заключенные наблюдателям; администрация СИЗО на него не давила. «Сокамерники — это молодые ребята. Несколько человек обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но большинство — в незаконном обороте наркотиков. Ранее у него была более возрастная камера на шесть человек», — рассказал Мельников.

В истории с убийством Евдокимова удивляют две вещи, заявил руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, — как сам перевод высокопоставленного обвиняемого в камеру без видеонаблюдения, так и в целом то, что он находился под стражей в СИЗО № 5, где «статусные» арестанты большая редкость.

Такие убийства, как в случае с Евдокимовым, готовятся заранее, не меньше месяца или даже больше, говорит Романова. По мнению Романовой, в случае с Евдокимовым убийство было исполнено «на высочайшем уровне»: «Он [исполнитель] не гопник. Это человек, похожий на гопника. Скорее всего, это человек идейный, который получает зарплату в одном из силовых ведомств. Но он честно сидит, и следователь, который ведет его дело, не догадывается, кто он».