Любимый журналист Путина раскрыл неизвестные факты из жизни президента РФ (ВИДЕО)

Андрей Колесников, герой фильма НТВ "Человек Путина", 17 лет работает рядом с Владимиром Путиным.

Обозреватель газеты "Коммерсант" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников является уникальным свидетелем жизни и работы президента России Владимира Путина. Вместе с главой государства он объездил половину земного шара и много раз беседовал с лидером страны.

Андрея Колесникова многие называют "любимым журналистом Путина", но сам он считает такое прозвище нескромным и называет себя "главным журналистом президента".

"Никто из журналистов не проработал ужшкммт рядом с ним так долго в таком режиме", — признался Колесников в интервью телеканалу НТВ.

По словам журналиста, он всегда работает без галстука, и за 17 лет работы рядом с Владимиром Путиным, его только один раз "встретили по одежке".

"Утром в половине седьмого утра вызвали в Ново-Огарево на встречу, которая должна была состояться в 8 утра. Нас собрали в рабочем кабинете. Когда мы вошли, там уже сидели Путин и тогдашний министр обороны Сердюков. Было очевидно, что сейчас президент объявит об отставке Сердюкова. И тут Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", - рассказал Колесников.

Однажды журналисту довелось видеть Путина совсем беззащитным. Это случилось во время поездки в Оренбургскую область, где Путин покормил диких лошадей Пржевальского.

"Наверное, тогда ему можно было задать любой вопрос. Именно поэтому я не задал никакого", — признался он.

По словам Колесникова, однажды Владимир Путин написал колонку про то, почему ему трудно увольнять людей. При этом, как отметил журналист, самый влиятельный человек в мире действительно не любит увольнять людей, однако вернуть его доверие уже невозможно, "второго шанса не будет".

Колесников называет свои отношения с главой государства "большим журналистским счастьем".

"На такие отношения надо молиться", — уверен он.

"Человек Путина", фильм НТВ. ВИДЕО