Мужчина проник в кабинет Трампа ради селфи (ФОТО)

Американцу по имени Джозеф Янг удалось прокрасться мимо охраны в личный кабинет президента США Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго и сделать селфи на фоне портрета миллиардера-республиканца, пишет "КП".

Снимок он опубликовал в Интернете с подписью: «Прокрался мимо секретной службы, чтобы сделать селфи. Им следовало бы предупредить нас, чтобы мы не заходили сюда».

Security's tight at Mar a Lago: "Snuck by secret service to catch this selfie. They might have told us not to go in there." pic.twitter.com/YZge1mopD2