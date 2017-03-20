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Мужчина проник в кабинет Трампа ради селфи (ФОТО)

Опубликовано 20.03.17 09:38 Мужчина проник в кабинет Трампа ради селфи (ФОТО)

Однако позже история проникновения постороннего в поместье Трампа оказалась выдумкой.

Американцу по имени Джозеф Янг удалось прокрасться мимо охраны в личный кабинет президента США Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго и сделать селфи на фоне портрета миллиардера-республиканца, пишет "КП".

Снимок он опубликовал в Интернете с подписью: «Прокрался мимо секретной службы, чтобы сделать селфи. Им следовало бы предупредить нас, чтобы мы не заходили сюда».

 

Фотография наделала много шума в соцсетях, пользователи возмущаются: так-то ужшкммт служба безопасности охраняет первое лицо Америки? Мол, этот парень мог оказаться убийцей или террористом.

«Если этот мужик смог проникнуть туда, то, я думаю, можно спокойно утверждать, что Россия и Китай имеют полный доступ к аудио и видео 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — цитирует телеканал Fox News одно из сообщений в Twitter.

Однако история проникновения постороннего человека в личный кабинет президента США Дональда Трампа в поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) оказалась сфабрикованной. Как уточняет ТАСС со ссылкой на новостной ресурс TMZ, Секретная служба после надлежащей проверки пускает в это помещение всех желающих из числа отдыхающих на одноименном курорте.

"Мар-а-Лаго" представляет собой элитный курорт для поклонников игры в гольф, попасть туда могут только члены клуба и их гости. Помещения, предназначенные для Трампа и его родственников, расположены особняком и отгорожены от остальных объектов клуба. По данным TMZ, отдыхающим не возбраняется в определенные часы посещать личный кабинет президента и фотографироваться там. В доказательство ресурс опубликовал снимки еще пары "нарушителей".

Подлинный случай проникновения произошел 10 марта, когда некий Джонатан Тренд перелез через ограду Белого дома и находился на его территории по крайней мере 15 минут, прежде чем его задержали сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства. Президент Трамп в тот момент находился в Белом доме, и ему доложили о случившемся.
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