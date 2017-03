Отказ Трампа подать руку Меркель "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже успел обсудить много вопросов с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой впервые встретился в ранге главы государства. Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома информировал журналистов после первого раунда переговоров.

После этого, Трамп принял участие в переговорах представителей крупного бизнеса Соединённых Штатов Америки и Федеративной республики Германия, на которой затрагивались вопросы профессионального технического обучения. После этого он ужшкммт вновь вернется к обсуждению с Меркель торгово-экономических связей двух стран.

В нарушение прежних традиций Трамп лично встретил Меркель у дверей Белого дома и проводил до Овального кабинета. При его предшественниках иностранных лидеров обычно встречали сотрудники Белого дома.

Журналисты обратили внимание, как он жмёт руку политикам: крепко, продолжительно, немного резко. Чего-то необычного ожидали и в этот раз, но никто не предполагал что рукопожатия просто не будет. По крайней мере, по просьбе фотокорреспондентов.

Пользователи соцсетей высказывают свои предположения, почему рукопожатия не было, передает RT.

«Дональд Трамп не может скрывать, как он чувствует себя рядом с немецкими бабушками», — карикатуру с такой подписью опубликовал пользователь Bacontimbit.

Некоторые сравнивали молчание Трампа на фотосессии с молчанием ребёнка, который не хочет отвечать на вопросы взрослого — президент США смотрел куда-то вдаль или в пол.

«Меркель: Ты не сделал домашнее задание, да? Трамп: Пожалуйста, пусть прозвенит звонок», — таким комментарием сопроводил фото со встречи пользователь Kerstin Brand.

Put the #caption #Merkel: You didn't do your homework did you?! #Trump: Pls let the bell ring #merkeltrump #captioncontest #news #politics pic.twitter.com/vZ1wfUq1yO