Отказ Трампа подать руку Меркель "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

Трамп многое успел обсудить с Меркель на первой встрече. Но в соцсетях обсуждают его поведение и мимику Меркель.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже успел обсудить много вопросов с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой впервые встретился в ранге главы государства. Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома информировал журналистов после первого раунда переговоров.

После этого, Трамп принял участие в переговорах представителей крупного бизнеса Соединённых Штатов Америки и Федеративной республики Германия, на которой затрагивались вопросы профессионального технического обучения. После этого он ужшкммт вновь вернется к обсуждению с Меркель торгово-экономических связей двух стран.

В нарушение прежних традиций Трамп лично встретил Меркель у дверей Белого дома и проводил до Овального кабинета. При его предшественниках иностранных лидеров обычно встречали сотрудники Белого дома.

Журналисты обратили внимание, как он жмёт руку политикам: крепко, продолжительно, немного резко. Чего-то необычного ожидали и в этот раз, но никто не предполагал что рукопожатия просто не будет. По крайней мере, по просьбе фотокорреспондентов.

Пользователи соцсетей высказывают свои предположения, почему рукопожатия не было, передает RT.

«Дональд Трамп не может скрывать, как он чувствует себя рядом с немецкими бабушками», — карикатуру с такой подписью опубликовал пользователь Bacontimbit.

Некоторые сравнивали молчание Трампа на фотосессии с молчанием ребёнка, который не хочет отвечать на вопросы взрослого — президент США смотрел куда-то вдаль или в пол.

«Меркель: Ты не сделал домашнее задание, да? Трамп: Пожалуйста, пусть прозвенит звонок», — таким комментарием сопроводил фото со встречи пользователь Kerstin Brand.

Пользователи соцсетей также обсуждают также поведение Меркель. Журналистам удалось несколько раз поймать многозначительное выражение на лице канцлера ФРГ.

«Когда она больше тебя не любит», — так прокомментировал мимику Меркель пользователь Pat.

Больше всего пользователям понравился выразительный взгляд Меркель в тот момент, когда Трамп пошутил, что у американского и немецкого лидеров есть нечто общее: их обоих прослушивал Обама.

Отметим, что позже на своей странице в социальной сети Facebook Дональд Трамп опубликовал фотографию рукопожатия с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

На фотографии канцлер Меркель и президент Трамп пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне 17 марта. Подпись под фотографией гласит: «Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме сегодня. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира».

На самой фотографии также присутствует надпись о том, что близкая дружба между США и Германией строится на общих ценностях, таких как личные права, верховенство закона и поиск мира между нациями.