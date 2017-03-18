Минюст назвал размер "разумной" компенсации за пытки Такой ответ Минюст прислал в ЕСПЧ, где рассматривается жалоба жителя Новочебоксарска Артура Иванова, ставшего жертвой пыток в полиции. Россия признала 20 тыс. руб. адекватной компенсацией за пытки. Такую позицию правительства изложил заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин в своем письме Европейскому суду по правам человека, пишет РБК. Матюшкин представил ответы на вопросы, которые Страсбургский суд задал России в связи с жалобой жителя Новочебоксарска Артура Иванова на нарушение статьи о запрете пыток Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Иванов был задержан сотрудниками милиции ужшкммт в апреле 2007 года. Его доставили в отделение, где капитан милиции Сергей Медведев несколько раз ударил его спиной о стену, а затем нанес ему удар по голове. Позднее врачи диагностировали у Иванова надрыв левой барабанной перепонки. В августе 2008 года Новочебоксарский городской суд признал бывшего участкового Медведева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Иванов добивался компенсации в размере 312 тыс. руб., но в 2009 году суд постановил выплатить ему только 20 тыс. руб. Это решение потерпевший обжаловал в вышестоящих инстанциях, однако все они оставили постановление без изменения, после чего Иванов обратился в ЕСПЧ. Россия признала, что Иванов пострадал в результате жестокого обращения со стороны сотрудника правоохранительных органов, указывает Матюшкин. Поскольку Иванову была выплачена компенсация морального вреда и поскольку он признал, что расследование по его делу было эффективным, Иванов больше не может считаться жертвой пыток, отметил замминистра. Матюшкин обратил внимание ЕСПЧ, что потерпевшему был нанесен «незначительный вред здоровью». По этой причине Матюшкин убежден, что 20 тыс. руб. — это «разумная компенсация» в данном случае. Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: правительство пока не решило о повышении пенсии на 0,38%. Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года состоится, но в каком объеме она пройдет, еще неизвестно. Повышение пенсий с 1 апреля 2017: решение об индексации пенсии пока не принято Свежие новости о пенсии вызывают опасения у экспертов. Их также, как и обычных россиян, интересует, на сколько повысится пенсия, кому положена выплата и для каких категорий пенсионеров пройдет индексация пенсий. Интересно, что Минтруд до сих пор ждет решения о дополнительной индексации страховых пенсий на 0,38% с 1 апреля 2017 года. Времени для этого ужшкммт остается немного, ведь для начала выплат надо сначала все пересчитать и рассчитать ее для более чем 30 млн пенсионеров в России. Проблема оказалась одна – в России более низкая, чем ожидалось ранее, инфляция за 2016 год: предусмотрено повышение на 5,8%, а состоялось только на 5,4% (уровень инфляции 2016 года). В целом индексация страховых пенсий в России отстает от инфляции с начала 2016 года – в прошлом году власти из-за нехватки денег решили заморозить норму о повышении пенсий на полную инфляцию и проиндексировало их только на 4% (вместо 12,9%). Зато всем пенсионерам была выдана единовременная выплата по 5 тыс. рублей каждому в январе. В итоге пенсия в 2016 году снизилась, а индексация не покрыла этого. Но и повышение на 0,38% пенсий особой радости не принесет. Ведь в среднем тогда пенсионеры получат 52 рубля. Тем не менее индексация пенсий с 1 апреля 2017 года должна помочь обычным гражданам – пенсии вырастут на сумму от 90 до 1200 рублей. Те, кто получает социальную пенсию, будут рады и 250 рублям. Социальная пенсия детей-инвалидов в результате индексации вырастет на 450 рублей, пенсия по инвалидности военнослужащих – на 440 рублей. В целом средний размер пенсий по всей стране станет равным 9000 рублей. Твитнуть Другие материалы по этой теме "Это работает": Трамп назвал пытки удушением эффективным средством Утром - пытки, вечером - банкет: в архиве МО найдены дневники Гиммлера Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ