 
TOP 10

1 Трамп отказался пожать руку Меркель в Белом доме

2 Пенсионер из Техаса нашел на Марсе пивную бутылку (ФОТО)

3 В соцсетях высмеяли взгляд Меркель на Иванку Трамп (ФОТО)

4 Россияне купили элитное жилье в небоскребах Трампа на $100 млн

5 Диане Шурыгиной предложили миллион за съемки в клипе

6 В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

7 Обвиняемый во взломе Yahoo хакер из ФСБ оказался сотрудником «Ренессанса»

8 Минюст назвал размер "разумной" компенсации за пытки

9 Украинская журналистка: Россия обменяет Крым на еду

10 "Спалили гриппозника": Сеть взорвало ФОТО заболевшего Медведева в горах

Новости наших партнеров

В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

Опубликовано 18.03.17 11:56 В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

В интернете, наконец, появились совместные фотографии Меган Маркл и принца Гарри.

Актриса Меган Маркл в обществе бойфренда — принца Гарри — отдыхает на Ямайке. СМИ уже сфотографировали эту пару, передает "Росбалт".

 

 

Lovebirds 💞💞😍💍#PrinceHarry #MeghanMarkle #kissing #trending #HarryandMeghan #theroyals

Публикация от Capelli Trading (@capellitrading)

Влюбленные ужинают на открытом воздухе, плавают в бассейне и отдыхают на пляже.

 

How cute are these two?? 😊💏 Courtesy of @LaineyGossip #PrinceHarry #MeghanMarkle #hug #kiss #firstpics #newpics

Публикация от Capelli Trading (@capellitrading)

До недавнего времени в Сети не появлялись совместные фотографии пары, на которых они открыто проявляли бы свои чувства друг к другу. На новых кадрах влюбленные нежно обнимаются, страстно целуются и держатся за руки. Эти материалы не оставляют никаких сомнений в искренности отношений наследника британского престола и звезды сериала «Форс-мажоры».

 

Good morning my lovelies 🌞ENJOY 🤓🤗Courtesy of @laineygossip & @faymaybard #PrinceHarry #MeghanMarkle #

Публикация от Capelli Trading (@capellitrading)

Ранее сообщалось, что сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппа — запретила принцу Гарри появляться на своей свадьбе с его возлюбленной — актрисой Меган Маркл.

На протяжении всего романа принца Гарри с Меган пресса муссировала слухи о том, как к выбору принца относятся члены королевской семьи. Пиппа выразилась более чем однозначно.
Другие материалы по этой теме

Саудовский принц купил 80 мест в самолете для своих соколов (ФОТО)

Оргия принцессы Катара в Лондоне оказалась фейком (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга