В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл
Опубликовано 18.03.17 11:56
В интернете, наконец, появились совместные фотографии Меган Маркл и принца Гарри.
Актриса Меган Маркл в обществе бойфренда — принца Гарри — отдыхает на Ямайке. СМИ уже сфотографировали эту пару, передает "Росбалт".
Влюбленные ужинают на открытом воздухе, плавают в бассейне и отдыхают на пляже.
До недавнего времени в Сети не появлялись совместные фотографии пары, на которых они открыто проявляли бы свои чувства друг к другу. На новых кадрах влюбленные нежно обнимаются, страстно целуются и держатся за руки. Эти материалы не оставляют никаких сомнений в искренности отношений наследника британского престола и звезды сериала «Форс-мажоры».
Ранее сообщалось, что сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппа — запретила принцу Гарри появляться на своей свадьбе с его возлюбленной — актрисой Меган Маркл.
На протяжении всего романа принца Гарри с Меган пресса муссировала слухи о том, как к выбору принца относятся члены королевской семьи. Пиппа выразилась более чем однозначно.