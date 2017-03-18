В СМИ попало ФОТО совместного отдыха принца Гарри и Меган Маркл

В интернете, наконец, появились совместные фотографии Меган Маркл и принца Гарри.

Актриса Меган Маркл в обществе бойфренда — принца Гарри — отдыхает на Ямайке. СМИ уже сфотографировали эту пару, передает "Росбалт".

Lovebirds 💞💞😍💍#PrinceHarry #MeghanMarkle #kissing #trending #HarryandMeghan #theroyals Публикация от Capelli Trading (@capellitrading) Мар 15 2017 в 10:02 PDT

Влюбленные ужинают на открытом воздухе, плавают в бассейне и отдыхают на пляже.

До недавнего времени в Сети не появлялись совместные фотографии пары, на которых они открыто проявляли бы свои чувства друг к другу. На новых кадрах влюбленные нежно обнимаются, страстно целуются и держатся за руки. Эти материалы не оставляют никаких сомнений в искренности отношений наследника британского престола и звезды сериала «Форс-мажоры».

Good morning my lovelies 🌞ENJOY 🤓🤗Courtesy of @laineygossip & @faymaybard #PrinceHarry #MeghanMarkle # Публикация от Capelli Trading (@capellitrading) Мар 15 2017 в 2:42 PDT

Ранее сообщалось, что сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппа — запретила принцу Гарри появляться на своей свадьбе с его возлюбленной — актрисой Меган Маркл.

На протяжении всего романа принца Гарри с Меган пресса муссировала слухи о том, как к выбору принца относятся члены королевской семьи. Пиппа выразилась более чем однозначно.