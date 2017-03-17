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YouTube шокирован ВИДЕО, как девушки станцевали тверк над гробом усопшего

Опубликовано 17.03.17 22:14 YouTube шокирован ВИДЕО, как девушки станцевали тверк над гробом усопшего

Необычное ВИДЕО, появившееся на Ютуб, сразу привлекло внимание интернет-пользователей.

На YouTube появилось видео, которое сразу привлекло пользователей Сети. Причиной тому стали неформатные похороны в Бразилии. Так, последней просьбой усопшего, которую он указал в завещании, было чтобы его память почтили, станцевав на его похоронах.

В результате просьба была выполнена и сексуальные девушки станцевали над его гробом тверк. На записи видно, как местные красотки оседлали гроб, танцуя под одобрительные возгласы ужшкммт зрителей реггетон и тверк. Тем самым девушки привнесли в скорбное шествие атмосферу бразильского карнавала.

Примечательно, что люди, стоящие рядом, сразу же попытались успокоить их (вылив на девушек ведро воды), однако представительницы прекрасного пола продолжали активно двигаться. 

Ютуб "взорвало" ВИДЕО, как жгучие бразильянки станцевали тверк над гробом усопшего

В свою очередь пользователи Youtube разделились на два лагеря. Так, одни считают, что ролик был постановочным, так как в конце видео все, кто пришел на похороны, начали аплодировать танцовщицам.

Другие же блогеры начали спор в связи с предположениями об инсценировке, так как в Бразилии практикуется подобный вид траурной процессии.
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