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"Яндекс" вычислил самые частые сны россиян

Опубликовано 17.03.17 17:26 "Яндекс" вычислил самые частые сны россиян

Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — президент России Владимир Путин.

Святая Матрона, метро и электричка чаще всего снятся жителям Москвы, показало исследование "Яндекса", посвященное запросам пользователей на тему снов. Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще ужшкммт всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России. Можно даже узнать, где чаще снятся сны, которые понравятся вам — для этого пройдите тест в конце исследования.

Топ-20 слов из запросов о снах:

  1. человек
  2. рыба
  3. ребёнок
  4. змея
  5. умирать
  6. живой
  7. парень
  8. беременность
  9. вода
  10. зуб
  11. собака
  12. дом
  13. белый
  14. кровь
  15. бывший
  16. большой
  17. кошка
  18. маленький
  19. волос
  20. рука

Чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях — мёртвые. Примерно по 2% запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука.

Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребёнок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Самые распространённые сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи часто встречаются в запросах о снах и из Красноярского края, и из Смоленской области. Исключений мало — в Магаданской и Сахалинской областях и на Камчатке люди чаще всего видят во сне медведей, а в Ингушетии самое популярное слово «белый», там снятся разные белые вещи: дома, розы, кони, простыни.

Тем не менее, в каждом регионе есть свои характерные сны — те, толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем. Скажем, в Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква.

Некоторые свойства окружающей реальности проникают и в сны. Запоминаются очень значимые события — вроде падения метеорита. Кроме того, от региона к региону меняются транспорт, погода, природа и фауна сновидений. Люди обычно видят во сне тех животных, которые встречаются поблизости и в реальной жизни, и ту природу, которая их окружает.

Жителей центра России практически не беспокоят стихийные бедствия и природные аномалии, а вот на Чукотке и в Сахалинской области ищут толкование снов с цунами, в Республике Алтай и Ненецком АО — с наводнениями, на юге и на Дальнем Востоке — с землетрясениями. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере.

Тигры снятся на Дальнем Востоке — там, где они водятся в реальности. Медведи чаще снятся на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии, лоси — в Карелии, Вологодской, Ярославской и Костромской областях, олени — в Якутии и Ненецком АО, раки — рядом с Волгой и Доном. А вот собак и кошек везде примерно поровну.

Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.
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