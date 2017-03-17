Сирийская армия сообщила о сбитом истребителе Израиля

СМИ сообщили о ракетном обстреле израильских самолетов в Сирии. Также Израиль опроверг сообщения о сбитом самолете.

Израильские самолеты подверглись ракетным обстрелам с территории Сирии. ВВС Израиля сообщили, что воздушные суда подверглись обстрелу после выполнения ракетных ударов, передает РЕН ТВ.

"Ночью 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии. После выполнения задачи несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии. Силы ПВО перехватили одну из ракет", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что потерь с израильской стороны нет. Одна из выпущенных с земли ужшкммт ракет была сбита израильской ПРО.

В свою очередь руководство сирийской армии заявило, что один из четырех израильских истребителей был сбит. Однако военные Израиля опровергли заявления ВС Сирии о том, что в районе сирийской Пальмиры был сбит израильский истребитель, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы армии обороны Израиля.

«Насколько мы знаем, ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована», — сказал он, комментируя заявление сирийского командования.