СМИ: в деле "Шалтая-Болтая" появились новые лица, в том числе телеведущий Киселев

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова приглашена на беседу в ФСБ в связи с расследованием дела хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Следственное управление ФСБ рассмотрит вопрос о том, чтобы признать потерпевшими по делу хакеров «Шалтай-Болтай» еще нескольких человек, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в спецслужбе. Заявления с просьбой признать их пострадавшими от действий группировки написали замначальника управления внутренней политики Кремля Тимур Прокопенко и телеведущий Дмитрий Киселев.

«Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлен неправомерный доступ, но ужшкммт отказался подтвердить достоверность контента, который был добавлен [в опубликованную «Шалтай-Болтаем» переписку] с целью его дискредитации», — уточнил близкий к следствию источник. Сам Прокопенко заявил, что «не будет давать комментариев до решения суда». Киселев же ответил, что ему эта тема «неинтересна».

На беседу с сотрудником Следственного управления ФСБ приглашена и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, рассказали два источника. Тимакова подтвердила, что получила соответствующее приглашение. На вопрос о том, означает ли это, что она собирается написать заявление о признании ее потерпевшей, Тимакова ответила отрицательно, подчеркнув, что «до встречи со следователем больше ничего комментировать не будет».

С заявлением о признании его потерпевшим обратился также топ-менеджер одной из госкомпаний.

Адвокат предполагаемого лидера хакеров Владимира Аникеева Руслан Коблев не исключил, что в деле могут появиться новые потерпевшие. Это предположение, указал адвокат, основывается на тех сведениях, которые Аникеев изложил в своих признательных показаниях.

По делу «Шалтая-Болтая» арестованы три человека — Владимир Аникеев, а также Александр Филинов и Константин Тепляков. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК; до пяти лет лишения свободы).

Следствие изучает вопрос о том, чтобы предъявить хакерам обвинения еще по двум статьям — «вымогательство» и «организация преступного сообщества» (ст. 163 и ст. 210 УК; до 15 лет и до 20 лет лишения свободы соответственно). Появление новых статей объясняется «получением новых доказательств преступной деятельности» хакеров.