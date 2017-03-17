Госдеп США призвал к мирному разрешению транспортной блокады Донбасса

Представитель Госпеда США также прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций.

Исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер в ходе телефонного брифинга заявил, что США призывают к мирному разрешению транспортной блокады Донбасса, сообщают РИА Новости.

«Мы постоянно отслеживаем эту блокаду на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — сказал Тонер.

Касаемо минских соглашений, он отметил, что «нынешняя ситуация потенциально имеет серьёзные ужшкммт последствия, поэтому мы хотим решения, мирного решения».

Тонер также прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций. По его словам, американские санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не откажется от оккупации Крыма.

«США вновь осуждают оккупацию Крыма Россией и призывают незамедлительно ее прекратить», — говорится в сообщении.

«Россия провела нелегитимный референдум, в котором жители Крыма вынуждены были голосовать, в то время как иностранные вооруженные силы оккупировали их земли», — говорится в заявлении.

В феврале официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции в отношении России будут сохранены, пока Крым не вернется в состав Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении транспортного сообщения с Донбассом.