 
TOP 10

1 Трамп пообещал потопить российский корабль "Виктор Леонов" - СМИ

2 Момент, как писатель Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

3 СМИ: новосибирский физик-ядерщик сбежал из рабства в Казахстане

4 Пьяные иркутские школьницы избили одноклассника в честь 8 марта (ВИДЕО)

5 Уфологи показали ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца

6 Масляков ответил на официальное заявление НАТО про КВН (ВИДЕО)

7 Путин рассказал, что пишет «как курица лапой» (ВИДЕО)

8 США выложили в Сеть секретное ВИДЕО испытаний ядерного оружия

9 Тендер Чечни на "шашлык-машлык" за полмиллиона взорвал Сеть

10 "Живу как чувствую": Тарасов довел Бузову до истерики на телешоу «Мужское/Женское» (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Захарченко сломал кровать, празднуя присоединение Крыма

Опубликовано 16.03.17 19:39 Захарченко сломал кровать, празднуя присоединение Крыма

Глава ДНР также подчеркнул, что Крым своим примером доказал миру, что, несмотря на все старания Запада, русский дух невозможно сломить.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко во время праздничного митинга в Симферополе признался, что сломал кровать, прыгая на ней после того, как состоялся референдум о присоединении Крыма к России. Об этом сообщает RT.

«Скажу вам честно, я затаив дыхание следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут 10. Честно сказать, сломал её. Но именно в этот момент я понимал, что мы победили», — сказал Захарченко.

Он ужшкммт также подчеркнул, что Крым своим примером доказал миру, что, несмотря на все старания Запада, русский дух невозможно сломить.

«Я уверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь, Астрахань. Мы вместе, мы победили! Ни одна страна в мире не вправе диктовать, когда и как мы будем возвращаться на Родину. Не их это дело. Вы первые показали всему мировому сообществу, что нас не победить. Мы пошли за вами. Уверен, что и Донбасс скоро станет русским» — подчеркнул Захарченко.

Захарченко сломал кровать, празднуя присоединение Крыма (ВИДЕО)
Другие материалы по этой теме

Спецслужбы Украины опубликовали прослушку телефона Захарченко (ВИДЕО)

Песков прокомментировал слова Захарченко о взятии всего Донбасса

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга