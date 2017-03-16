Глава ДНР также подчеркнул, что Крым своим примером доказал миру, что, несмотря на все старания Запада, русский дух невозможно сломить.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко во время праздничного митинга в Симферополе признался, что сломал кровать, прыгая на ней после того, как состоялся референдум о присоединении Крыма к России. Об этом сообщает RT.

«Скажу вам честно, я затаив дыхание следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут 10. Честно сказать, сломал её. Но именно в этот момент я понимал, что мы победили», — сказал Захарченко.

Он ужшкммт также подчеркнул, что Крым своим примером доказал миру, что, несмотря на все старания Запада, русский дух невозможно сломить.

«Я уверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь, Астрахань. Мы вместе, мы победили! Ни одна страна в мире не вправе диктовать, когда и как мы будем возвращаться на Родину. Не их это дело. Вы первые показали всему мировому сообществу, что нас не победить. Мы пошли за вами. Уверен, что и Донбасс скоро станет русским» — подчеркнул Захарченко.

Захарченко сломал кровать, празднуя присоединение Крыма (ВИДЕО)