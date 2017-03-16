Момент, как писатель Михаил Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

Сам писатель уже объяснил журналистам свое поведение во время съемок телепередачи "Право голоса".

Известный отечественный писатель Михаил Веллер рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", почему он бросил стакан в ведущего программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

По словам Веллера, передача носит "не совсем адекватный характер", а в студии он рассказывал о том, как в Эстонии незадолго до распада СССР провел опрос среди местных жителей о том, желают ли люди быть гражданами независимой Эстонской республики.

"Если человек говорил "нет", ему говорили: извините за беспокойство. Если ужшкммт человек отвечал "да", ему выдавали белую картонную карточку, где уже стояли подпись, печать и номер. Записывали только в карточку его фамилию и имя, и делали запись в учетной книжке, которую с собой таскали. После распада СССР, когда Эстония стала независимой, по этой карточке давали гражданство всем, кто за ним обращался, независимо от национальности, знания языка, ценза оседлости, сотрудничества в спецорганах и тому подобного", - сказал он в эфире.

Тогда ведущий Роман Бабаян поставил под сомнение высказывания Веллера, чем окончательно разъярил писателя.

"Тут я вышел из себя, потому что перед этим прошло больше часа дискуссии с моментами неумными, лживыми и неверными, сбил со стойки стакан, который упал на пол и разбился. Я его отнюдь не кидал, тем более не в ведущего и тем более не в голову", - пояснил Михаил Веллер.

Уронив стакан, Веллер заявил: "Это ты мне говоришь?! Веди сам свою передачу", - и ушел из студии. Позднее он назвал произошедшее "помесью глупости и оскорбления со стороны ведущего".

Михаил Веллер бросил стакан в Бабаяна ВИДЕО