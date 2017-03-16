 
TOP 10

1 Трамп пообещал потопить российский корабль "Виктор Леонов" - СМИ

2 Момент, как писатель Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

3 СМИ: новосибирский физик-ядерщик сбежал из рабства в Казахстане

4 Пьяные иркутские школьницы избили одноклассника в честь 8 марта (ВИДЕО)

5 Уфологи показали ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца

6 Масляков ответил на официальное заявление НАТО про КВН (ВИДЕО)

7 Тендер Чечни на "шашлык-машлык" за полмиллиона взорвал Сеть

8 В Подмосковье произошло второе крупное ДТП за сутки (ФОТО)

9 СМИ рассказали о еще одной осужденной за SMS в Грузию россиянке

10 Украинская "королева декольте снизу" стала звездой Instagram (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Момент, как писатель Михаил Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

Опубликовано 16.03.17 15:06 Момент, как писатель Михаил Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

Сам писатель уже объяснил журналистам свое поведение во время съемок телепередачи "Право голоса".

Известный отечественный писатель Михаил Веллер рассказал в интервью  "Московскому комсомольцу", почему он бросил стакан в ведущего программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

По словам Веллера, передача носит "не совсем адекватный характер", а в студии он рассказывал о том, как в Эстонии незадолго до распада СССР провел опрос среди местных жителей о том, желают ли люди быть гражданами независимой Эстонской республики.

"Если человек говорил "нет", ему говорили: извините за беспокойство. Если ужшкммт человек отвечал "да", ему выдавали белую картонную карточку, где уже стояли подпись, печать и номер. Записывали только в карточку его фамилию и имя, и делали запись в учетной книжке, которую с собой таскали. После распада СССР, когда Эстония стала независимой, по этой карточке давали гражданство всем, кто за ним обращался, независимо от национальности, знания языка, ценза оседлости, сотрудничества в спецорганах и тому подобного", - сказал он в эфире.

Тогда ведущий Роман Бабаян поставил под сомнение высказывания Веллера, чем окончательно разъярил писателя.

"Тут я вышел из себя, потому что перед этим прошло больше часа дискуссии с моментами неумными, лживыми и неверными, сбил со стойки стакан, который упал на пол и разбился. Я его отнюдь не кидал, тем более не в ведущего и тем более не в голову", - пояснил Михаил Веллер.

Уронив стакан, Веллер заявил: "Это ты мне говоришь?! Веди сам свою передачу", - и ушел из студии. Позднее он назвал произошедшее "помесью глупости и оскорбления со стороны ведущего".

Михаил Веллер бросил стакан в Бабаяна ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Писатель Веллер швырнул стакан в голову ведущего ток-шоу

Участницу шоу "Холостяк" Лесю Рябцеву увезли на "скорой" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга