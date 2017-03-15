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Михаил Веллер швырнул стакан в голову ведущего ток-шоу "Право голоса" (ВИДЕО)

Опубликовано 15.03.17 08:37 Михаил Веллер швырнул стакан в голову ведущего ток-шоу "Право голоса" (ВИДЕО)

На съемках политической телепередачи известный российский писатель вышел из себя.

Во время  съемок политического ток-шоу "Право голоса", где обсуждалось отношение прибалтийских государств к русским жителям, пострадал ведущий телепередачии Роман Бабаян.

Как рассказал журналистам участвовавший в съемках передачи правозащитник Дмитрий Линтер, гость студии, член российского ПЕН-Центра, писатель, философ и журналист Михаил Веллер метнул стакан в голову ведущему ток-шоу.

"Эксперты обсуждали Прибалтику, наличие войск НАТО и исходящую от них угрозу. В дискуссии было две стороны, диалог был довольно корректный. Мы говорили об ужшкммт отношении прибалтийских государств к русским жителям, которых лишили гражданства, у которых украли право собственности и лишили политических прав. Мы говорили о расизме по отношению к русским", - цитирует Линтера "Ридус".

Неожиданно писатель Михаил Веллер устроил скандал и бросил в ведущего стакан, не соглашаясь с его достаточно корректно высказанной позицией, после чего публицист, по словам Линтера, "психанул и ушел".

"Я ценю его творчество, оно великолепно. Но когда он столкнулся с людьми, которые знают суть проблемы изнутри, которые занимаются серьезным и небезопасным процессом защиты прав наших соотечественников, русского населения Прибалтики, он просто не смог принять правду", — добавил правозащитник.

Отметим, что потасовки и ранее случались на съемках ток-шоу "Право голоса" с Романом Бабаяном. Так, дракой закончилась одна из передач, посвященная ситуации на Украине.
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