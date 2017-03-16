Порошенко ввел санкции против пяти российских банков

Президент Украины Петр Порошенко одобрил предложенный Нацбанком Украины о введении санкций в отношении пяти банков с российским госкапиталом.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении банков с российским капиталом. Ограничительные меры коснулись ПАО "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК". Организации в течение года не смогут выводить капиталы за пределы Украины, говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Реализация закона и контроль его соблюдения поручены правительству Украины и Национальному банку. Им, в частности, поручено запретить размещение в указанных банках средств ужшкммт предприятий с государственным участием.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать о принятом решении Евросоюз, США и другие государства, а также поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер. Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением решения возложен на главу СНБО Александра Турчинова.

Как пояснял накануне заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, санкции запретят любые операции в пользу «материнских» банков: предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупку ценных бумаг. Также санкции подразумевают запрет на выплату дивидендов, напоминает РБК.

Зампред Нацбанка Екатерина Рожкова накануне уточняла, что «дочки» российских банков имеют обязательства перед физлицами и юрлицами Украины на 36 млрд гривен (около $1,4 млрд).