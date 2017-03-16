МВД назвало средний размер взятки в России - за год он вырос на 75%

При этом за год количество выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло на 21%.

Средний размер взятки в России в прошлом году составил почти 330 тыс. рублей - это на 75% больше, чем в 2015-м. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

"328 тыс. руб., это на 75% больше, чем было в 2015 году. Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства—заместителя начальника тыла главкомата ужшкммт внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн руб. от директора коммерческой организации за заключение государственных контрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 млрд руб., а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке", - пояснил Курносенко.

По его словам, за год количество выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло на 21%. "Размер установленного ущерба по ним составил почти 43 млрд рублей", - уточнил начальник главка.



Курносенко отметил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются: появляются новые методы конспирации, чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера.