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В НАСА объяснили, чем опасен секс в космосе

Опубликовано 15.03.17 17:23 В НАСА объяснили, чем опасен секс в космосе

В связи с предстоящей колонизацией Марса остро встал вопрос секса в космосе.

Занятие сексом в космосе невозможно из-за отсутствия гравитации, заявили ученые NASA. Специалисты указали, что невесомость является одним из главных препятствий, в условиях гравитации партнеров может «отбрасывать» друг от друга. Кроме того, в космическом пространстве у людей может развиться морская болезнь, передает Мир24.

Специалисты провели исследование на мышах, отправив их на космическую станцию. После анализа данных ученые отметили, что ужшкммт у грызунов женского пола прекратилась овуляция, также была нарушена работа репродуктивной системы. Таким образом, в условиях космоса меняются внутренние физические процессы.

Также ученые выяснили, что секс в космосе вреден для человека, и к тому же может нанести непоправимый ущерб зачатому в процессе плоду. Такие выводы были сделаны на основе опытов, проведенных на растениях.

Исследование доказало, что гравитационные перепады, создаваемые в космосе разрушительно влияют на клетки растений, вследствие чего они не могут нормально развиваться и функционировать. Ученые уверены, что такие результаты исследований можно применить и к человеку.

Помимо этого, остсутствие гравитации, как уже показал ряд экспериментов на животных, может оказать влияние как на текущую способность живого существа оставлять потомство, так и на развитие эмбриона, причём влияние это до сих пор изучено не до конца.
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