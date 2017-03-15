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Порошенко отвел сутки на разработку санкций против российских банков

Опубликовано 15.03.17 15:51 Порошенко отвел сутки на разработку санкций против российских банков

Нацбанк Украины вместе с СБУ проведут анализ работы «дочерних» банков России и подготовят против них санкции.

Президент Украины Петр Порошенко отвел Нацбанку Украины и СБУ сутки на подготовку предложений о введении санкций против банков, в капитале которых есть российское участие. В том, что они будут не только представлены главе государства, но и им одобрены, практически нет никаких сомнений. Таков итог состоявшегося сегодня в Киеве экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет "РГ".

"Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность ужшкммт банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций", - рассказал журналистам по итогам заседания глава СНБО Александр Турчинов.

Таким, по сути, стал ответ Киева на решение Сбербанка с 7 марта начать обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

7 марта Сбербанк начал обслуживание клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик. В тот же день Национальный банк Украины заявил о готовности инициировать введение санкций против дочернего банка Сбербанка России на Украине, напоминает RNS.

10 марта агентство УНИАН со ссылкой на Нацбанк Украины сообщило, что регулятор намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против представленных на Украине российских банков, признающих паспорта Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов, выданных в ЛНР и ДНР.
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