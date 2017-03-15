Авария на МКАД 15.03.2017: в крупном ДТП серьезно ранен "брат" Мары Багдасарян (ФОТО, ВИДЕО)

Авария на МКАД 15 марта 2017: Мурад Балакеримов доставлен в больницу с тяжелыми переломами.

Авария на МКАД 15 марта 2017: в ДТП пострадал Мурад Балакеримов

В результате массовой аварии, произошедшей на МКАД 15 марта 2017 года, 23-летний Мурад Балакеримов, представлявшийся братом небезызвестной стритрейсерши Мары Багдасарян, а также сын "короля Новой Москвы": молодой человек получил открытый перелом обеих ног.

Мурад Балакеримов находился на пассажирском сиденье попавшего в ДТП "Мерседеса". В результате он был доставлен в больницу с тяжелым переломом обеих ног.

Мурад Балакеримов ФОТО: соцсети

По информации Life, за рулём протаранившего два легковых автомобиля и фуру "Мерседеса" находился Игорь Ишаев - внук бывшего губернатора Хабаровского края. Молодой человек ужшкммт известен своим пристрастием к гонкам на автомобилях и ночному дрифту.

Мурад Балакеримов и Игорь Ишаев ФОТО: соцсети

Массовое столкновение автомобилей на МКАД могло произойти из-за маневрирования на большой скорости во время одной из гонок по столице. Однако истинную причину ДТП предстоит выяснить полиции.

Известно, что "Мерседес-CLS", в котором находились Игорь Ишаев и Мурад Балакеримов, протаранил "Ниссан" и КИА, двигавшиеся в попутном направлении. Затем он столкнулся с грузовиком МАН, перевернув его. При этом фура перекрыла движение по трём полосам внешней стороны МКАД.

Авария на МКАД 15.03.2017 с "братом" Мары Багдасарян ВИДЕО