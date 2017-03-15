Дело Навального вновь передали в суд Кирова

Проверка законности приговора в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова перенесена на неопределенный срок.

Дело Навального вернули в районный суд Кирова. Это было сделано для устранения процессуальных нарушений.

Кировский областной суд перенес на неопредеденный срок проверку законности приговора в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, осужденных на условные сроки заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес", передает ТАСС.

В начале судебных слушаний адвокаты Навального сообщили, что не сумели ознакомиться с протоколом судебного заседания в связи ужшкммт с тем, что суд первой инстанции по техническим причинам не изготовил аудиозапись одного из заседаний и на этом основании отказался предоставлять запись всего процесса. "С таким поводом от нас скрыли все аудиозаписи процесса, мы не смогли сверить их с протоколом и принести на него свои замечания", - пояснил адвокат Вадим Кобзев.

В свою очередь у прокуратуры не было замечаний к протоколу судебного заседания. Согласно закону, после предоставления аудиозаписи, сравнения ее с протоколом и внесения в него замечаний дело будет возвращено в Кировский областной суд.

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств "Кировлеса", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для осужденных составил 1,5 года, они также были оштрафованы на 500 тыс. рублей каждый.

Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова. В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами.