 
TOP 10

1 Адмирал и 8 офицеров ВМС США продали секреты за дикие секс-вечеринки

2 «Расстреливать и вешать!»: Жириновский в Госдуме набросился на единороссов (ВИДЕО)

3 Организаторы "Евровидения" поддержали Украину в возможном запрете на участие россиянки Самойловой

4 Писатель Веллер швырнул стакан в голову ведущего ток-шоу "Право голоса" (ВИДЕО)

5 Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокаут (ВИДЕО)

6 Хакеры выложили в Сеть голые ФОТО Эммы Уотсон и Аманды Сайфред

7 ВИДЕО упавшего на Луну корабля пришельцев стало сенсацией

8 Российского волейболиста сняли с рейса "Победы" из-за длинных ног (ВИДЕО)

9 СМИ узнали о предотвращенном теракте на 8 марта в Москве

10 "Позорище!": Лоза раскритиковал песню Самойловой для "Евровидения" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Дело Навального вновь передали в суд Кирова

Опубликовано 15.03.17 12:47 Дело Навального вновь передали в суд Кирова

Проверка законности приговора в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова перенесена на неопределенный срок.

Дело Навального вернули в районный суд Кирова. Это было сделано для устранения процессуальных нарушений.

Кировский областной суд перенес на неопредеденный срок проверку законности приговора в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, осужденных на условные сроки заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес", передает ТАСС.

В начале судебных слушаний адвокаты Навального сообщили, что не сумели ознакомиться с протоколом судебного заседания в связи ужшкммт с тем, что суд первой инстанции по техническим причинам не изготовил аудиозапись одного из заседаний и на этом основании отказался предоставлять запись всего процесса. "С таким поводом от нас скрыли все аудиозаписи процесса, мы не смогли сверить их с протоколом и принести на него свои замечания", - пояснил адвокат Вадим Кобзев.

В свою очередь у прокуратуры не было замечаний к протоколу судебного заседания. Согласно закону, после предоставления аудиозаписи, сравнения ее с протоколом и внесения в него замечаний дело будет возвращено в Кировский областной суд.

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств "Кировлеса", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для осужденных составил 1,5 года, они также были оштрафованы на 500 тыс. рублей каждый.

Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова. В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами.
Другие материалы по этой теме

Медведев "забанил" Навального в Instagram

Навального закидали яйцами в Уфе (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга