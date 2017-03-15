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Голливудский актер Бен Аффлек признался, что болен алкоголизмом

Опубликовано 15.03.17 09:47 Голливудский актер Бен Аффлек признался, что болен алкоголизмом

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что в прошлом году лечился от алкогольной зависимости.

Обладатель премии «Оскар», актер и режиссер Бен Аффлек рассказал, что прошел курс лечения от алкогольной зависимости, которой страдает уже долгое время, передает НТВ.

На своей странице в Facebook Аффлек написал, что недавно завершил курс лечения алкоголизма. По словам актера, он боролся с этой болезнью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем». Он подчеркнул, что «хочет жить полной жизнью и как можно лучше ужшкммт выполнять обязанности отца».

"Я завершил лечение от пристрастия к алкоголю", – написал актер.

Бен Аффлек поблагодарил за поддержку родственников и друзей, а также свою жену, актрису Дженнифер Гарнер. В 2015 году пара объявила о разводе, однако до сих пор этот процесс не завершен.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей. Ходили слухи, что причиной расставания звезд стало пристрастие Бена к азартным играм. Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Известно, что некоторые родственники актера также страдали от этой болезни.
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