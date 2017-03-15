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Организаторы "Евровидения" поддержали Украину в возможном запрете на участие россиянки Самойловой

Опубликовано 15.03.17 09:18 Организаторы "Евровидения" поддержали Украину в возможном запрете на участие россиянки Самойловой

Ситуацию вокруг российской певицы пркомментировала исполнительный директор конкурса Юн Ула Санн.

Руководство песенного конкурса "Евровидение" не желает противиться решению Киева относительно конфликта с участницей от России Юлией Самойловой.

"Мы хотим, чтобы участники из всех стран пели в Киеве. Но мы будем уважать решение Украины", — цитирует ТАСС исполнительного директора конкурса Юн Улу Санн.

В свою очередь, Европейский вещательный союз не имеет никаких претензий или возражений к российской делегации.

Напомним, что исполнительница Юлия Самойлова, выбранная в качестве участника от России на конкурс «Евровидение», может быть ужшкммт не допущена на Украину из-за посещения Крыма в 2015 году, что является нарушением украинского законодательства.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что все участники конкурса должны соблюдать украинские законы. По его словам, Украина решит вопрос с Самойловой «согласно духу «Евровидения» и украинскому законодательству.

Как писал TopNews, украинские власти могут не допустить к участию в конкурсе Юлию Самойлову, хотя окончательное решение пока не принято.
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