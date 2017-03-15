Возбуждено первое дело о бонусах главе "Почты России"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о начислении премии руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову.

СКР возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству "Почты России". Первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева, которую заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных, правда, именно в пользу Страшнова, пишет "Коммерсантъ".

Ранее главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства надзорного ужшкммт ведомства выявило, что должностные лица министерства утвердили в июне 2015 года выплату премии главе "Почты России" Дмитрию Страшнову в размере 95,4 млн руб. Сама сумма рассчитывалась на основании отчета ФГУПа об итогах работы в 2014 году. В документах было указана чистая прибыль "Почты России" — 1,2 млрд руб. Однако, как посчитали сотрудники надзорного ведомства, эта сумма образовалась лишь из-за того, что в отчетном году ФГУП получило из бюджета 5,4 млрд руб. А по многим показателям работы "Почта России" не достигла запланированных на год показателей. А потому, по расчетам Генпрокуратуры, премия главы "Почты России" должна была составлять не более 3,2 млн руб.

При всем этом также вскрылось, что при назначении Дмитрия Страшнова на должность в 2014 году и заключении с ним контракта в обход действующего законодательства не была обговорена так называемая величина норматива возможной премии.

Обо всем этом прокурор Буксман написал в своем представлении в СКР, попросив изучить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Страшнова за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а также в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи, в действиях которых он усмотрел признаки халатности (ст. 293 УК РФ).

Однако следователь Андрей Гилев принял совсем другое решение. Он возбудил уголовное дело в отношении 35-летней Ирины Лаптевой, директора департамента организационного развития Минкомсвязи, за превышение должностных полномочий. По версии следствия, она необоснованно отдала указания о выплате Дмитрию Страшнову зарплаты в 2014-2015 годах в размере 46 млн руб. и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн руб. Таким образом, СКР изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн руб. Более того, сам глава "Почты России" в деле пока фигурирует лишь косвенно, хотя Андрей Гилев прямо указал, что, по его мнению, Ирина Лаптева превышала свои должностные полномочия именно в его пользу.