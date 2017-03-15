Возбуждено первое дело о бонусах главе "Почты России"

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Тайна смерти Гитлера: все факты о самоубийстве фюрера и мифы о его спасении
Далее 52 фото | 13 марта 1970 года глава КГБ Ю.Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно захороненные в военно...
Богатые тоже платят: 15 самых больших звездных алиментов на детей
Далее 15 фото | Размер алиментов зависит от дохода плательщика: чем он выше, тем больше средств получает ребенок на свое содержание. Сто...
Знаменитости, которые переборщили с автозагаром
Далее 19 фото | Они хотят выглядеть отдохнувшими и загорелыми, как будто только что вернулись с отдыха. Однако страсть к загару иногда в...
Уникальные фотографии солнца от Алана Фридмана
Далее 10 фото | Алан Фридман, астроном-любитель. Профессиональная деятельность — поздравительные открытки. Вечером Фридман превращается ...
Ушедшие из жизни актеры в начале карьеры и в последнем фильме
Далее 40 фото | Все актеры из данной подборки, к сожалению, ушли из жизни. Эти знаменитые актеры оставили свой след в кинематографе, поэ...
Шторм в США превратил дом на берегу озера в глыбу льда
Далее видео | В американском штате Нью-Йорк обычный дом на берегу озера Онтарио превратился в ледяной. Во время шторма брызги из озера...
Танец сварщика в центре Москвы набирает популярность в интернете
Далее видео | На видеорегистратор проезжавшего по Бульварному кольцу в Москве автомобиля попала тень пляшущего на фасаде здания мужчин...
«Боинг» совершил сложную посадку в одном из самых опасных аэропортов
Далее видео | В сети появилось видео, на котором запечатлена сложная посадка самолета Boeing 737 в международном аэропорту Принцессы Ю...
В Раде поругались из-за выступления депутата на русском языке
Далее видео | Все началось с того, нардеп Александр Вилкул рассказывал коллегам по парламенту о своей поездке в Каменское, о посещении...
Кошка покорила интернет-пользователей любовью к музыке
Далее видео | В социальных сетях набирает популярность ролик с кошкой, которая с удовольствием слушает, как ее хозяин играет на синтез...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.