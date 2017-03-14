Боевики устроили погром «Альфа банка» на Крещатике

Вокруг участников акции протеста стоят полицейские и спецподразделения, которые «особо не препятствуют протестующим».

Радикалы из Организации украинских националистов (запрещена в России) и их сторонники забросали офис бизнесмена Рината Ахметова в центре Киеве камнями и петардами, а также разбили окна в отделении "дочки" российского Альфа-банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, ранее экстремисты пыталась проникнуть в офис компании "Систем Кэпитал Менеджмент", а когда не получилось, переместились на Крещатик и подошли к зданию "Альфа-банка".

Перед ним выстроился полицейский кордон в защитном обмундировании, однако митингующих это не ужшкммт остановило. Они начали бросать через головы полицейских камни в здание и бить стекла, а также взрывать петарды. Всего активисты бросили около 20 петард. Им не удалось разбить окна офиса, поскольку они были закрыты стальными жалюзи.

По последним данным, они повредили вывеску и разбили окна в офисе Альфа-банка, который расположен на Крещатике.