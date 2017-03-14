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"Вы не на сельском сходе": председатель Госдумы Володин осадил главу Минсельхоза Ткачева

Опубликовано 14.03.17 21:32 "Вы не на сельском сходе": председатель Госдумы Володин осадил главу Минсельхоза Ткачева

Конфуз с министром произошел на расширенном выездном заседании фракции "Единая Россия".

Сегодня, 14 марта, на заседании фракции "Единая Россия", посвященном развитию сельского хозяйства, министру сельского хозяйства Александру Ткачеву напомнили, кто является источником власти в стране.

По данным ТАСС конфликт начался после того, как Ткачев заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...» - обратился он к парламентариям.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин ужшкммт осадил главу Минсельхоза, сказал министру: "вы не на сельском сходе" и напомнив, что источником власти в России является народ.

«Александр Николаевич, они и есть власть. Вы перепутали немного», - сказал он. На это министр ответил, что имел в виду правительство России. «Источник власти – народ, а депутаты – это представители», – пояснил председатель Госдумы. «Вы не на сельском сходе», – подчеркнул Володин.

Как отмечается, после этой реплики в зале раздались аплодисменты.

Согласно Конституции Российской Федерации, единственным источником власти и носителем суверенитета в стране является ее многонациональный народ, который может "осуществлять свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления".
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