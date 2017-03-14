"Вы не на сельском сходе": председатель Госдумы Володин осадил главу Минсельхоза Ткачева

Сегодня, 14 марта, на заседании фракции "Единая Россия", посвященном развитию сельского хозяйства, министру сельского хозяйства Александру Ткачеву напомнили, кто является источником власти в стране.
По данным ТАСС конфликт начался после того, как Ткачев заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...» - обратился он к парламентариям.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин ужшкммт осадил главу Минсельхоза, сказал министру: "вы не на сельском сходе" и напомнив, что источником власти в России является народ.
«Александр Николаевич, они и есть власть. Вы перепутали немного», - сказал он. На это министр ответил, что имел в виду правительство России. «Источник власти – народ, а депутаты – это представители», – пояснил председатель Госдумы. «Вы не на сельском сходе», – подчеркнул Володин.
Как отмечается, после этой реплики в зале раздались аплодисменты.
Согласно Конституции Российской Федерации, единственным источником власти и носителем суверенитета в стране является ее многонациональный народ, который может "осуществлять свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления".