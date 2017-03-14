 
TOP 10

1 СМИ назвали назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи

2 "Не уберегли": слова Путина о заболевшем Медведеве стали предметом шуток в соцсетях

3 Советник Авакова предложил пустить на "Евровидение" в Киев Юлию Самойлову и "посадить" ее (ФОТО)

4 В Ленобласти водитель джипа сбил ребенка в "воспитательных" целях (ВИДЕО)

5 Климакс: что делать?

6 "Боевой раскрас" украинской судьи шокировал соцсети (ФОТО)

7 США накрыла снежная "буря века": отменены тысячи рейсов (ВИДЕО)

8 В Новой Москве нашли мертвым вора в законе по кличке Француз

9 В Италии показали написанную Гитлером картину (ФОТО)

10 Сеть "взорвало" ВИДЕО, как орел унес домашнюю кошку

Новости наших партнеров

США накрыла снежная "буря века": отменены тысячи рейсов (ВИДЕО)

Опубликовано 14.03.17 17:03 США накрыла снежная "буря века": отменены тысячи рейсов (ВИДЕО)

Снежная буря в США привела к отмене 5500 рейсов. Названы города, где "снежная буря века" вызвала наибольшие трудности.

Снежная буря в США, новости на сегодня, 14 марта 2017: отменены 5500 рейсов

Более 5 тыс. рейсов отменены из-за сильного снежного шторма на Восточном побережье США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на авиационный портал FlightAware.

Общее число отмененных рейсов составляет 5413. Снежный шторм пришел после аномально теплой зимы для северо-востока США, когда температура неоднократно поднималась выше 20°C.

Накануне стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, которая была запланирована на 13 марта, отложена ужшкммт из-за плохих погодных условий.

В ближайшие часы сильный снегопад скажется на авиасообщении аэропортов Нью-Йорка, Филадельфии, Вашингтона, Бостона и Балтимора. Наибольшие трудности из-за снегопада могут возникнуть в городах Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне, Чикаго и Балтиморе. Ожидается, что плохая погода продержится в регионе до 15 марта, уточняет RT.

В связи со сложившейся ситуацией все крупные авиакомпании приняли решение временно отменить штрафы за перебронирование рейсов.

Снежная буря века в США: видео, смотреть онлайн


 

 
прп
Другие материалы по этой теме

Американский астронавт показал снимок "снежной бури века" с МКС

США накрыла мощнейшая снежная буря, а Россию – ледяной дождь. Есть жертвы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга