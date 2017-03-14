США накрыла снежная "буря века": отменены тысячи рейсов (ВИДЕО)

Снежная буря в США, новости на сегодня, 14 марта 2017: отменены 5500 рейсов

Более 5 тыс. рейсов отменены из-за сильного снежного шторма на Восточном побережье США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на авиационный портал FlightAware.

Общее число отмененных рейсов составляет 5413. Снежный шторм пришел после аномально теплой зимы для северо-востока США, когда температура неоднократно поднималась выше 20°C.

Накануне стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, которая была запланирована на 13 марта, отложена ужшкммт из-за плохих погодных условий.

В ближайшие часы сильный снегопад скажется на авиасообщении аэропортов Нью-Йорка, Филадельфии, Вашингтона, Бостона и Балтимора. Наибольшие трудности из-за снегопада могут возникнуть в городах Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне, Чикаго и Балтиморе. Ожидается, что плохая погода продержится в регионе до 15 марта, уточняет RT.

В связи со сложившейся ситуацией все крупные авиакомпании приняли решение временно отменить штрафы за перебронирование рейсов.

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