Фильм про Путина CNN 2017 частично покажут по российскому каналу.

Фильм про Путина 2017 вышел в эфире CNN

В эфире американского телеканала CNN был показан документальный фильм про президента России Владимира Путина - "Самый влиятельный человек в мире". Фрагменты расследования журналистов покажут в выпусках новостей на телеканале "Звезда".

По утверждению авторов фильма, Владимир Путин обвинил Хиллари Клинтон в попытке переворота в 2011 году: якобы именно она устроила беспорядки, поддержав оппозицию, заявив о том, что власти "устроили театр" на выборах российского президента в 2011 году.

Как заявили журналисты, после победы Путин не ужшкммт забыл женщину, которая "попыталась нанести удар по нему", и намекнули, что российский президент вмешался в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом есть и позитивные оценки работы российского президента. К примеру, CNN отмечает невероятную трансформацию Москвы, как города: за последние 30 лет столица РФ превратилась в роскошный город, близкий к Дубаю по своему уровню.

Кроме того, в фильме косвенно обвинили Кремль и Путина в устранении Бориса Немцова из-за того, что последний сделал ряд публикации о благосостоянии президента РФ.

"Самый влиятельный человек в мире". Фильм про Путина, CNN. ВИДЕО