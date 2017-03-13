Песков прокомментировал демонизирующий Путина фильм CNN (ВИДЕО)

По мнению официального представителя Кремля, фильм американского канала носит "критический характер".

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фильм канала CNN, посвященный Владимиру Путину, носит критический характер.

Песков отметил, что было бы слишком оптимистично думать, что отдельное СМИ "может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона", который превалирует в США по отношению к России на сегодняшний день.

"Наверное, этим обусловлено то, что действительно этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем ужшкммт так, в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента", — цитирует Путина Lenta.ru.

Как отметил Песков, пока что он не посмотрел документальную ленту, однако ждет возможности с ней ознакомиться.

"Заслуживает позитивной оценки то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и по крайней мере изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали", — сказал он.

13 марта 2017 года на сайте CNN появился анонс фильма "Самый могущественный человек в мире", в котором речь идет о российском лидере. В видеоанонсе представлена нарезка новостных кадров и закадровых комментариев о Владимире Путине, а также на ролике звучит вопросительная реплика о том, "использовал ли он свою власть", чтобы добиться избрания нового президента США Дональда Трампа.