Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: названа новая версия авиакатастрофы над Черным морем

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, последние новости сегодня: журналисты озвучили выводы экспертов, расследовавших авиакатастрофу, произошедшую с самолетом Минобороны РФ 25 декабря прошлого года.

Причины крушения самолета Ту 154 под Сочи, последние новости: СМИ рассказали о "странных действиях" экипажа самолета

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение после попытки пилота посадить воздушное судно на воду. Такой вывод сделала комиссия, расследовавшая причины катастрофы

По информации "Коммерсанта", проведенное экспертами изучение параметрического самописца, а также 3D-моделирование полета разбившегося Ту-154 показало, что самолет не падал в море, как предполагалось ранее. Авиалайнер не терял скорость, не ужшкммт входил в штопор, и полет проходил в штатном режиме.

После изучения данных о полете, комиссия пришла к выводу о том, что после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час, а затем командир экипажа Роман Волков по непонятным причинам перевел самолет в режим посадки. В результате машина в течение 10 секунд снижалась под контролем управляющего летчика и ударилась о воду.

Самолет Ту-154 упал в Сочи 25 декабря из-за дезориентации пилота в пространстве - версия крушения

Согласно одной из версий, причиной такого поведения летчика могла стать дезориентация в пространстве. Возможно, пилот проигнорировал показания приборов и доверился своим физиологическим ощущениям, а также попытался сориентироваться по звездам, которые были как сверху, так и снизу — в виде отражений на поверхности моря. Возникшая при ускорении перегрузка могла вызвать у него иллюзию набора высоты, хотя на самом деле самолет плавно снижался.

Эксперты объясняют случившееся не как ошибку Волкова, а как стечение обстоятельств. Известно, что летчики чувствовали усталость из-за того, что им пришлось вместо Моздока садиться в Адлере и лететь ночью, хотя полет планировался в дневное время суток.

Сейчас военные пытаются разобраться, что вызвало стрессовое состояние командира экипажа. Специалисты изъяли в медицинских учреждениях все его документы и результаты психологических тестирований.

Представители Минобороны отказывались говорить о возможной ошибке пилота, указывая, что подготовка Волкова полностью соответствовала всем требованиям.

Как писал TopNews, принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 разбился над Черным морем утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза).