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YouTube ВИДЕО секса со школьницей на "вписке" вызвало скандал

Опубликовано 13.03.17 16:50 YouTube ВИДЕО секса со школьницей на "вписке" вызвало скандал

Появившимся в Сети Ютуб ВИДЕО из Санкт-Петербурга заинтересовались сотрудники полиции.

На видеохостинге Ютуб появилось очередное скандальное ВИДЕО, на котором запечатлена так называемая "вписка" со школьниками в Санкт-Петербурге.

В кадре видно, как парень с девушкой, которой судя по комментариям нет 18 лет, занимаются сексом прямо на глазах у своих приятелей, которые, в свою очередь, смеются и комментируют происходящие. 

«Вписка удалась, да, ребят?» - хохочет на видео девушка, снимающая процесс на смартфон.

Далее на фоне занимающейся любовью парочки возникает ужшкммт молодой человек, который со смехом начинает демонстрировать свои мускулы.

По сообщению некоторых интернет-пользователей, на видео попала ученица девятого класса Юлия Н., которой всего 15 лет. По информации СМИ, школьники переслали видео отцу и матери Юлии.

Позднее в Сети появилась аудиозапись, на которой девушка заявила о том, что ее якобы изнасиловали. Однако достоверность этой записи не подтверждена.

Журналисты телеканала "Звезда" со ссылкой на источник в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщают о том, что следователи проводят полную проверку относительно опубликованной видеозаписи.

YouTube ВИДЕО секса со школьницей на "вписке" заинтересовало полицию. 18+

Между тем, пользователи соцсети, ставшие невольными свидетелями личной жизни петербургских тинейджеров, предположили, что героиня откровенного ролика пошла по стопам Дианы Шурыгиной из Ульяновска, обвинившей в изнасиловании парня, с которым она выпивала на вечеринке. Благодаря Первому каналу Шурыгина стала звездой Рунета.
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