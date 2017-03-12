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Овечкин рассмешил партнеров по команде, упав за бортик (ВИДЕО)

Опубликовано 12.03.17 20:35 Овечкин рассмешил партнеров по команде, упав за бортик (ВИДЕО)

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин насмешил партнеров по команде и комментаторов матча с "Лос-Анджелес Кингс", упав за бортик во время смены игроков.

Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассмешил своих партнеров по команде, неудачно перевалившись за борт скамейки запасных при смене составов.

Забавный инцидент произошел в третьем периоде матча "Лос-Анджелес" - "Вашингтон" (4:2). Овечкин хотел запрыгнуть на бортик, но не удержался и упал вверх ногами.

Спустя несколько секунд форвард поднялся и сел на скамейку запасных.

Курьезный инцидент попал на ужшкммт видео, которое вскоре стало вирусным.

Отметим, что матч с "Лос-Анджелесом" стал девятым кряду для Овечкина, в котором он не смог забросить шайбу. Российский форвард повторил свой антирекорд в НХЛ, в последний раз Овечкин не мог отличиться девять матчей подряд в сезоне-2008/09.
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