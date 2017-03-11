Джеймс Кэмерон объявил о переносе выхода в прокат продолжения "Аватара"

Стало известно, когда на экраны выйдет продолжение культового фильма.

По словам известного голливудского режиссера Джеймса Кэмерона, продолжение культового фантастического фильма "Аватар" (2009) выйдет на экраны не раньше 2019 года.

"Ну, в 2018 году этого не случится. Мы не объявляли дату релиза. Людям надо понять, что это последовательный порядок выхода фильмов на экран. Мы снимаем не "Аватар 2", а "Аватар 2", 3, 4 и 5. Это масштабный проект", - приводит его слова Lenta.ru.

Официально дата выхода второй части "Аватара" пока не называлась, однако эксперты ужшкммт ожидали, что это произойдет на Рождество 2018 года. Также в ноябре 2016 года кинокомпания 20th Century Fox объявила о выходе 21 декабря 2018 года фильма Джеймса Кэмерона, не уточняя при этом название.

В апреле прошлого года сам Кэмерон заявил, что начал снимать все четыре части сиквела "Аватара" одновременно. Ожидалось, что в общей сложности их продолжительность составит порядка восьми часов, и в прокат новые фильмы выйдут в 2018, 2020, 2022 и 2023 годах.