Проезд по участку трассы "Москва-Киев" стал платным до 2109 года

Платный режим будет действовать на участке от 124-го до 194-го километра трассы М3 "Украина".

В Калужской области сделали платным до 1 мая 2109 года проезд по 70-километровому участку трассы "Украина". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 "Украина" Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года", — сказано в тексте документа.

Уточняется, что платный режим будет действовать на участке от 124-го до 194-го километра. Бесплатно можно ужшкммт будет проехать трассами А130 и Р132 и дорогами общего пользования регионального значения.

Пункты взимания платы начнут свою работу на трассе М3 в Калужской области с 20 марта, причем оплата проезда будет разбита на два участка: со 123 по 150 км и со 150 по 173 км.

Полная стоимость проезда по платному участку днем для легковых автомобилей составит 90 рублей, для грузовых двухосных автомобилей высотой до 2,6 м — 135 рублей, для двухосных грузовых автомобилей выше 2,6 м — 180 рублей, для грузовых автомобилей выше 2,6 м и имеющих 3 и более осей — 340 рублей. Ночью, а также при использовании транспондера стоимость проезда будет снижена.

Объем инвестиций в реконструкцию трассы М-3 "Украина" для перевода ее на платный режим работы составил более 17 млрд рублей. Максимальную разрешенную скорость на трассе предполагается увеличить до 110 км/ч.