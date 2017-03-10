 
TOP 10

1 СМИ: нежелающим откладывать себе на пенсию россиянам повысят налоги

2 Опубликовано неизвестное ранее ВИДЕО похорон Сталина

3 В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту: погибли 5 человек (ВИДЕО)

4 В Корее вспыхнули беспорядки из-за импичмента президента: двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

5 Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

6 Российские ученые нашли причину развития гипертонии

7 В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви

8 "Это жизнь!": Диана Шурыгина ответила на критику в свой адрес (ФОТО)

9 Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова признали банкротом

10 В Бахрейне пропала 21-летняя российская модель (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Бахрейне пропала 21-летняя российская модель (ФОТО)

Опубликовано 10.03.17 14:07 В Бахрейне пропала 21-летняя российская модель (ФОТО)

В свою очередь, в Тайланде во время поисков пропавшей россиянки в море нашли человеческие кости и зеленую футболку.

В Бахрейне пропала 21-летняя жительница Екатеринбурга Мария Сазонова. Последний раз ее видели аэропорту арабского королевства. 

По словам мамы девушки, Мария отправилась путешествовать, а также планировала подзаработать на новый IPhone.

"Сказала, что устроилась барменом. Когда я спрашивала, как там с работой, как к ней относятся, она говорила, что всё хорошо. Мы общались каждый день", — цитирует женщину Life.

Последний снимок в своем Instagram девушка опубликовала, когда находилась в аэропорту Бахрейна. В кадре она запечатлена вместе с подругой Викторией, но ужшкммт мама пропавшей девушки не знакома с ее приятельницей и даже не знает ее фамилии.

 

Где именно сейчас находится девушка, неизвестно. Ее телефон выключен, а по словам знакомого Маши, в Бахрейне она работала вовсе не барменом, а администратором в стриптиз-клубе. 

 

Тем временем в Тайланде группа дайверов, подключившаяся к поискам таинственно пропавшей на острове Тау россиянки Валентины Новоженовой, обнаружила в море человеческие останки и личные вещи. Теперь кости, обрывки зеленой футболки и очки для подводного плавания будут отправлены для экспертизы и опознания.

Как пишет Nation со ссылкой на губернатора провинции Сураттхани Уайчая Иннака, фрагменты тела останки были обнаружены в опасном месте с сильным подводным течением и водоворотом. Кости находились на глубине семи метров, а обрывки футболки и очки для подводного плавания были найдены примерно в 400 метрах от пляжа Ао Чалок Бан Као, где отдыхала россиянка.

Как писал TopNews, 23-летняя Валентина Новоженова пропала из отеля на острове Тау три недели назад. 16 февраля она должна была перебраться на остров Самуи. В ее гостиничном номере находились все ее вещи, включая загранпаспорт и телефон, но отсутствовала экипировка для фридайвинга.
Другие материалы по этой теме

В Таиланде россиянка погибла, выпав с балкона 27 этажа на вечеринке

СМИ: в Москве пропала 13-летняя дочь экс-министра обороны Сердюкова

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга