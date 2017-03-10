В Бахрейне пропала 21-летняя российская модель (ФОТО)

В свою очередь, в Тайланде во время поисков пропавшей россиянки в море нашли человеческие кости и зеленую футболку.

В Бахрейне пропала 21-летняя жительница Екатеринбурга Мария Сазонова. Последний раз ее видели аэропорту арабского королевства.

По словам мамы девушки, Мария отправилась путешествовать, а также планировала подзаработать на новый IPhone.

"Сказала, что устроилась барменом. Когда я спрашивала, как там с работой, как к ней относятся, она говорила, что всё хорошо. Мы общались каждый день", — цитирует женщину Life.

Последний снимок в своем Instagram девушка опубликовала, когда находилась в аэропорту Бахрейна. В кадре она запечатлена вместе с подругой Викторией, но ужшкммт мама пропавшей девушки не знакома с ее приятельницей и даже не знает ее фамилии.

Публикация от Мария Сергеевна 👑 (@msh_sht) Мар 2 2017 в 2:38 PST

Где именно сейчас находится девушка, неизвестно. Ее телефон выключен, а по словам знакомого Маши, в Бахрейне она работала вовсе не барменом, а администратором в стриптиз-клубе.

Публикация от Мария Сергеевна 👑 (@msh_sht) Фев 24 2017 в 4:59 PST

Тем временем в Тайланде группа дайверов, подключившаяся к поискам таинственно пропавшей на острове Тау россиянки Валентины Новоженовой, обнаружила в море человеческие останки и личные вещи. Теперь кости, обрывки зеленой футболки и очки для подводного плавания будут отправлены для экспертизы и опознания.

Как пишет Nation со ссылкой на губернатора провинции Сураттхани Уайчая Иннака, фрагменты тела останки были обнаружены в опасном месте с сильным подводным течением и водоворотом. Кости находились на глубине семи метров, а обрывки футболки и очки для подводного плавания были найдены примерно в 400 метрах от пляжа Ао Чалок Бан Као, где отдыхала россиянка.

Как писал TopNews, 23-летняя Валентина Новоженова пропала из отеля на острове Тау три недели назад. 16 февраля она должна была перебраться на остров Самуи. В ее гостиничном номере находились все ее вещи, включая загранпаспорт и телефон, но отсутствовала экипировка для фридайвинга.