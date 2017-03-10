Ученые назвали самого зоркого хищника на Земле (ВИДЕО)

Специалисты из Кембриджа рассказали, какой хищник на планете является самым зорким.

Мухи-ктыри, распространенные преимущественно в саваннах, степях и области пустынь, являются самыми точными и зоркими хищниками на планете. Во время охоты они могут «нацеливаться» на других существ с большого расстояния и в подавляющем большинстве случаев перехватывать их, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Выдержки из нее приводит ИА REGNUM.

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По словам Паломы Гонсалес-Беллидо из Кембриджского университета в Великобритании, ученые подозревали, что мухи-хищники способны синхронизировать курс своего полета ужшкммт с жертвой, однако выяснилось, что они нацеливаются на нее подобно боевому самолету. При этом ктыри превосходят других насекомых по остроте зрения.

Как установили ученые, зрение насекомых, как правило, тем острее, чем больше их размеры. Рекордсменами здесь считались стрекозы, обладающие огромными для их размеров фасеточными глазами.

Однако небольшие ктыри могут видеть свою жертву с расстояния в 50 см, а для нацеливания на нее им требуются лишь доли секунды. Это равносильно тому, если бы человек мог мгновенно поймать в поле зрения предмет размером в несколько миллиметров с расстояния в 300 м.

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Когда муха видит жертву, она "включает" уникальную программу охоты, вторая половина которой ученым никогда не встречалась ни среди птиц или млекопитающих, ни среди беспозвоночных животных, пишет РИА Новости.

Сначала, как рассказывает Палома Гонсалес-Беллидо (Paloma Gonzalez-Bellido) из Кембриджского университета (Великобритания), муха корректирует вектор движения так, чтобы выйти на траекторию столкновения с жертвой, двигаясь почти параллельным курсом с ней. Подобную стратегию сближения с жертвой используют многие хищные птицы и млекопитающие, однако среди насекомых она является редкостью.

Затем, когда ктырь сближается с жертвой на определенное расстояние, около 28-30 сантиметров, включается другая, абсолютно уникальная "программа" охоты, которую ученые сравнивают с тем, как работают системы наводки у самолетов. В этот момент муха начинает выравнивать не курс, а скорость движения – она летит чуть быстрее, чем жертва, и активно маневрирует, что позволяет ей сблизиться с ней и поймать ее с очень высокой долей вероятности.