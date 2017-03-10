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В Москве на пикете у здания ФСИН задержали оппозиционера Ильдара Дадина (ФОТО)

Опубликовано 10.03.17 11:57 В Москве на пикете у здания ФСИН задержали оппозиционера Ильдара Дадина (ФОТО)

Активист выступал с призывом отправить в отставку главу управления ведомства по Карелии.

Активист Ильдар Дадин был задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы, передает "Интерфакс".

Ильдар Дадин, а также оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, сегодня проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха. После того, как Дадин попросил сотрудников полиции, обратившихся к нему с требованием ужшкммт предъявить документы, зачитать ему основания этих требований и его права, он был сопровожден несколькими правоохранителями в полицейский автомобиль с маркировками Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка.

После этого автомобиль с находящимся в нем Дадиным уехал с места событий.

В данный момент Пономарев продолжает одиночный пикет у здания ФСИН на улице Житная.

Факт задержания Дадина РБК подтвердила его супруга Анастасия Зотова. «Ильдара задержали в десять утра у здания ФСИН во время пикета против глав карельской колонии, где сидел Ильдар. Формально Ильдара задержали за то, что он не смог по требованию сотрудников полиции показать паспорт, он забыл его дома. Вероятно, его задержали до установления личности», — рассказала Зотова.

Дежурный отдела МВД России по району Якиманка сообщил, что Дадина доставили в отдел «для установления личности». «Он не предоставлял документов. Надо было посмотреть, кто он такой. Гражданин России или нет. Он жив, здоров. Сейчас его проверят и отпустят», — сказал представитель ОВД.

Начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Белоусова заявила, что ведомство не имеет отношения к задержанию Дадина. «Мы не задерживаем никого, это не входит в компетенцию ФСИН», — сказала она.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

В конце февраля 2016 года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.
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