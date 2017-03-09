Ученые НАСА впервые вырастили картофель в марсианской атмосфере (ВИДЕО)

Эксперты Международного центра картофеля и специалисты НАСА заявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картошки в неземных условиях.

Ученые уверяют, что на Марсе возможно вырастить картофель. Свои слова они подкрепляют экспериментом, проведенным в почве пустыни Пампа-де-Ла-Хойя в Перу. Именно она максимально близка к марсианской, передает РЕН-ТВ.

В специальном модуле, окружающая среда внутри которого круглосуточно поддерживается на уровне близкому к марсианскому, был высажен картофель. Камера, установленная внутри конструкции, запечатлела, как сквозь почву прорезались стебли картофеля.

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Теперь ученые должны провести еще несколько ужшкммт аналогичных экспериментов, чтобы выяснить наиболее подходящие для Марса сорта картофеля.

Полноценного научного описания эксперимента нет, что поднимает ряд вопросов. Атмосфера Марса имеет давление в 100–150 раз меньше земного (в зависимости от времени года). Она состоит в основном из углекислого газа, кислорода там всего 0,13 процента. То есть на кубометр в ней в 22 500 раз меньше кислорода, чем в кубометре земного воздуха. Это даже меньше, чем кислорода, доступного водным растениям, уточняет Лайф.

Не вполне ясно, как картофель, типичное наземное растение, мог справиться с таким дефицитом кислорода ночью, когда он не может фотосинтезировать, но нуждается в этом газе для дыхания. Конечно, после начала вегетации он мог наработать кислород сам: стеклянная ёмкость не дала бы газу рассеиваться. Однако до начала фотосинтеза, в период прорастания, растение ещё не могло произвести кислород, но уже нуждалось в нём.

Другая проблема — температурный режим, который, как сообщается, был близок к марсианскому. На видео показано, что клубень пророс и сформировал взрослое растение, то есть эксперимент шёл при плюсовой температуре. Хотя на Марсе днём и на экваторе может быть до 35 градусов тепла, ночью температуры там всегда отрицательные, в большинстве мест —до минус 60 и ниже. Небольшое количество грунта, использованное в эксперименте, не смогло бы сыграть роль теплового буфера, достаточного для выживания клубней. Таким образом, утверждение, что в эксперименте воспроизводилась "температура, соответствующая марсианским дневным и ночным значением", неверно.