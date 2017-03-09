Ученые НАСА впервые вырастили картофель в марсианской атмосфере (ВИДЕО)
Опубликовано 09.03.17 17:22
Эксперты Международного центра картофеля и специалисты НАСА заявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картошки в неземных условиях.
Ученые уверяют, что на Марсе возможно вырастить картофель. Свои слова они подкрепляют экспериментом, проведенным в почве пустыни Пампа-де-Ла-Хойя в Перу. Именно она максимально близка к марсианской, передает РЕН-ТВ.
В специальном модуле, окружающая среда внутри которого круглосуточно поддерживается на уровне близкому к марсианскому, был высажен картофель. Камера, установленная внутри конструкции, запечатлела, как сквозь почву прорезались стебли картофеля.
Теперь ученые должны провести еще несколько ужшкммт аналогичных экспериментов, чтобы выяснить наиболее подходящие для Марса сорта картофеля.
Полноценного научного описания эксперимента нет, что поднимает ряд вопросов. Атмосфера Марса имеет давление в 100–150 раз меньше земного (в зависимости от времени года). Она состоит в основном из углекислого газа, кислорода там всего 0,13 процента. То есть на кубометр в ней в 22 500 раз меньше кислорода, чем в кубометре земного воздуха. Это даже меньше, чем кислорода, доступного водным растениям, уточняет Лайф.
Не вполне ясно, как картофель, типичное наземное растение, мог справиться с таким дефицитом кислорода ночью, когда он не может фотосинтезировать, но нуждается в этом газе для дыхания. Конечно, после начала вегетации он мог наработать кислород сам: стеклянная ёмкость не дала бы газу рассеиваться. Однако до начала фотосинтеза, в период прорастания, растение ещё не могло произвести кислород, но уже нуждалось в нём.
Другая проблема — температурный режим, который, как сообщается, был близок к марсианскому. На видео показано, что клубень пророс и сформировал взрослое растение, то есть эксперимент шёл при плюсовой температуре. Хотя на Марсе днём и на экваторе может быть до 35 градусов тепла, ночью температуры там всегда отрицательные, в большинстве мест —до минус 60 и ниже. Небольшое количество грунта, использованное в эксперименте, не смогло бы сыграть роль теплового буфера, достаточного для выживания клубней. Таким образом, утверждение, что в эксперименте воспроизводилась "температура, соответствующая марсианским дневным и ночным значением", неверно.