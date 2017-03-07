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Болезнь Юдашкина, последние новости: модельер впервые рассказал о своем тяжелом недуге (ВИДЕО)

Опубликовано 07.03.17 15:46 Болезнь Юдашкина, последние новости: модельер впервые рассказал о своем тяжелом недуге (ВИДЕО)

Болезнь Юдашкина стала темой "Прямого эфира" на канале "Россия 1".

Валентин Юдашкинн впервые рассказал о своей болезни в эфире телеканала "Россия 1"

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин впервые рассказал в рамках недавнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" о своих проблемах со здоровьем. В частности, он высказался об операции на почках, которую он перенес прошлым летом. 

По словам кутюрье, из-за операции ему пришлось пропустить показ своего модного дома в рамках Парижской недели ужшкммт моды. Однако Юдашкин контролировал весь процесс по телефону. Находясь в студии, он тепло поблагодарил свою супругу Марию и дочь Галину, которые занимались подготовкой к показу без него.

Также дизайнер поблагодарил российских медиков, которые успешно провели ему операцию на родине.  

"Я думаю, что все живые люди, и люди болеют… Хочу сказать огромнейшее спасибо нашим докторам – Михаилу Ивановичу Давыдову, академику, уникальному доктору, а также Михаилу Романовичу Личиницеру и этому уникальному центру", – сказал он.

Поддержать своего друга пришел также певец Филипп Киркоров. Он выразил восхищение тем, как стойко семья Юдашкиных выдержала все испытания.

"В наш дом пришла беда. Конечно же, первое, что наступает, – это шок. Или вопросы о том, почему это случилось. Слава Богу, что это случилось рано, и мы успели. Все могло быть гораздо хуже. Нас всех поразила мужественность, с которой это восприняли Валентин и Марина. Как они это все пережили, держались и прошли. Я знал, что Валентин очень сильный, и Марина тоже. Она относится к тому типу женщин, которые смогут остановить коня на скаку и войти в горящую избу. Я не видел человека мужественнее Валентина. Это потрясающе. И, может быть, поэтому он победил страшное заболевание, и все позади", – заявил артист.

Юдашкин рассказал о болезни в "Прямом эфире". Выпуск от 6 марта 2017. Смотреть ВИДЕО

Неделя моды в Париже 2017: Юдашкин представил новую коллекцию

Как сообщается в Facebook модельера, в Париже была представлена коллекцию дома моды Valentin Yudashkin.

Основной темой осенне-зимней коллекции стал мужской костюм в ХХ веке, его эволюция и многогранный характер. Юдашкин обратидся к деталям, формам и акцентам мужских образов, перенеся их на женский костюм.

Среди его нарядов также были представлены трикотажные свитшоты, худи с отделкой из шерстяных подвязов ручной работы, комбинезоны, брюки-бойфренды, oversize-пальто и куртки, декорированные большими карманами.

В коллекцию включены широкие брюки и юбки с завышенной талией, коктейльные платья А-образного силуэта, прямые и приталенные жакеты. Вечерние образы были представлены длинными платьями из шелкового тюля, тюля с напылением, из кружева, органзы, пайеточной ткани.

В цветовой гамме преобладают оттенки графита, серого, черного, бронзы и черненого серебра.
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