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YouTube шокирован ВИДЕО, как пьяной девушке сломали ногу по ее же просьбе

Опубликовано 07.03.17 12:55 YouTube шокирован ВИДЕО, как пьяной девушке сломали ногу по ее же просьбе

Запечатленный на Ютуб ВИДЕО инцидент произошел еще в июле прошлого года в Нижнем Тагиле, однако известно о нем стало только сейчас.

Пользователи Сети активно обсуждают Ютуб ВИДЕО, на котором запечатлено, как пьяная компания в Нижнем Тагиле сломала ногу девушке ногу по ее же просьбе.

Как сообщает TagilCity.ru, все случилось 14 июля прошлого года, но известно о произошедшем стало только сейчас. При этом, судя по всему, никаких заявлений в полицию на этот счет не поступало.

В кадре пьяная компания отдыхает на лавочке у подъезда ужшкммт и обсуждает ноги девушки. Неожиданно собутыльница встает со скамьи и ставит на нее свою ногу с просьбой сломать ей конечность. Вслед за этим тагильчанин прыгнул на ее ногу, а другой в этот момент поддерживал подвыпившую подругу. На крик девушки откликнулся один из жильцов дома.

"Вышел на крик - сделал замечание. Они без грубости ответили, что все хорошо, что разберутся сами. Потом собрали осколки бутылки, подняли скамейку и удалились. О том, что причиной криков стало то, что девушке по ее просьбе сломали ногу – выяснилось позже, когда у меня появилась возможность просмотреть видео. Конечно, летом около подъезда всякое происходит, но чтобы ломали ногу, да еще по согласию жертвы – это что-то новое и совершенно безумное", - поведал местный житель.

Другие подробности случившегося не приводятся.

YouTube ВИДЕО: девушке сломали ногу по ее просьбе
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