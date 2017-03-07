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Путин помиловал осужденную за смс о танках у Абхазии Оксану Севастиди

Опубликовано 07.03.17 12:57 Путин помиловал осужденную за смс о танках у Абхазии Оксану Севастиди

Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную в 2016 года за SMS в Грузию.

Президент РФ Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, которая была осуждена на семь лет за государственную измену — отправку в 2008 году знакомому в Грузию СМС c информацией о том, что в сторону Абхазии перемещалась колонна танков, пишет Лайф.

Глава государства подписал соответствующий указ, "руководствуясь принципами гуманности". В документе отмечается, что Севастиди должна быть освобождена "от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы". Указ вступит в силу через пять дней после опубликования.

В декабре ужшкммт прошлого года президент РФ на ежегодной пресс-конференции признался, что был удивлён жёстким приговором Севастиди. Он обещал разобраться в этом деле.

" Я постараюсь со всем разобраться и посмотреть на суть обвинений, которые ей предъявлены", — сказал он тогда.

Защита Севастиди намерена добиваться отмены приговора и оправдания, несмотря на помилование. ​«Решение о помиловании не отменило приговор Краснодарского краевого суда. Мы считаем решение незаконным и настаиваем на ее невиновности. 15 марта попытаемся это доказать в Верховном суде, где мы будем пытаться добиться отмены приговора Краснодарского суда», — рассказал РБК адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, сейчас Оксана Севастиди находится с СИЗО «Лефортово» в Москве. «Надеюсь, что в начале следующей недели ее уже освободят», — отметил Смирнов.
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